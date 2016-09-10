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    Акинфеев обратился к фанатам ЦСКА перед матчем с «Тереком»

    Страж ворот ЦСКА Игорь Акинфеев попросил болельщиков «не хулиганить и не мусорить» на новой арене армейцев. Напомним, что сегодня здесь пройдет матч 6-го тура РФПЛ с «Тереком».

    «Наверное, все фанаты красно-синих и так понимают, что глупо в своем собственном доме хулиганить, ругаться, зажигать файеры или ломать кресла. Тем более что за это всe люди платят не из своего кармана, расплачивается клуб. Мы все мечтаем о том, чтобы на новом стадионе поддержка команды была организована на самом высоком уровне, и я уверен, что так оно и будет.

    Хочется видеть забитые до отказа фанатские трибуны и слышать их вдохновенный суппорт, но хочется также видеть и заполненные семейные сектора. У многих из нас есть дети, и мы понимаем, насколько важно, чтобы родители-болельщики имели возможность комфортно отдыхать вместе с ними на стадионе, а заодно и приобщать их к красно-синим цветам. Попробуем же сделать все для того, чтобы «Арена ЦСКА» стала для нас поистине родным домом!» – заявил голкипер.

    Источник: ПФК ЦСКА

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    10.09.2016 11:52
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +185

      rLt_Ortriwar 10 сентября 2016, 18:31

      хорошо сказал, хоть немного и вызывающе))

      0
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      Рейтинг: +11497

      spartach n1 10 сентября 2016, 15:48

      Клован,все помнят как последняя шалава матерился и теперь говорит о порядке

      0
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 10 сентября 2016, 14:59

      Гинеровское добро священно и неприкосновенно.

      0
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      Рейтинг: +345

      zadira56 10 сентября 2016, 14:18

      "глупо в своем собственном доме хулиганить, ругаться, зажигать файеры или ломать кресла"
      А в чужом доме значит можно?

      1
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      Рейтинг: +664

      Mityai90 10 сентября 2016, 13:47

      Не вижу никакого криминала в файерах, если их не кидать на поле.

      -1
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      Рейтинг: +126

      Dobroe Teplo za CSKA 10 сентября 2016, 13:45

      ну мы же какие нибудь свиньи

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +251

      Aztec58 > Dobroe Teplo za CSKA 10 сентября 2016, 14:58

      А никто и не сомневался, ага.

      1
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      Рейтинг: +1435

      x-x-x-x-x 10 сентября 2016, 13:37

      сегодня должен побеждать Терек а вам удачи в дальнейшем!!!!! и поздравления с новым стадионом!!!!!

      -1
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      Рейтинг: +27

      MixterFS 10 сентября 2016, 12:48

      ЦКГ...

      -1
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      Рейтинг: +1022

      Joko21 10 сентября 2016, 11:59

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Гинер лично будет следить и не допустит порчи имущества

      -7
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