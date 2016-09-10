Льоренте: «В этом сезоне чемпионат выиграет «Челси»

Нападающий «Суонси» Фернандо Льоренте считает, что лондонцы под руководством Антонио Конте станут чемпионами страны в этом сезоне. Об этом испанец заявил в преддверии матча 4-го тура чемпионата Англии против «Челси».

«С этим специалистом было приятно работать. С ним можно мы всегда могли поговорить, он полон энергии и страсти. Игроки каждый день выкладывались по полной. Он знает, когда нужно дать о себе знать, что сказать игрокам, чтобы они играли лучше. Игроки уважают его, но без страха. Думаю, что в этом сезоне «Челси» выиграет чемпионат», – заявил он.