Семенов: «Мы рассчитываем отобрать очки у ЦСКА»

Защитник «Терека» Андрей Семенов считает, что на ЦСКА будет давить двойная ответственность перед матчем 6-го тура РФПЛ. Напомним, что армейцам предстоит провести первый матч на новом стадионе. Соперником москвичей будет именно «Терек». Встреча пройдет сегодня и начнется в 20:30.

– В последние годы в ЦСКА состав практически не меняется. Знаете, как будет действовать соперник, или предматчевая теория все же необходима?

– В любом случае необходимо посмотреть на игру армейцев. Приедем в Москву и разберем с тренерами нюансы.

– «Тереку» выпала честь открыть стадион ЦСКА официальным матчем. Понимаете, что настрой армейцев будет запредельным?

– На москвичей будет давить двойная ответственность. Они захотят показать себя перед болельщиками, нельзя ударить в грязь лицом, и это может сыграть с ними злую шутку. Мы рассчитываем отобрать очки.

Открытие нового стадиона – особенный момент. Не на каждую игру в России собираются полные трибуны, но в субботу, уверен, свободных мест не будет.