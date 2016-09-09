Веркаутерен: «Тяжелый старт сезона, но мы показали, что играем не хуже других»

Главный тренер «Крыльев Советов» Франк Веркаутерен в эфире канала «Наш футбол» прокомментировал исход матча шестого тура РФПЛ против «Ростова» (1:2).

«Ростов» играл более эффективно, чем мы, шансов у них возникало больше, в этом была разница между командами на поле.

Думаю, что у нас был очень тяжелый старт сезона. За исключением «Уфы», нам противостояли только топовые команды. Думаю, мы показали, что играем не хуже других, но мы слишком мало забиваем», – сказал Веркотерен.

После шести туров самарцы находятся на последней строчке с двумя очками.