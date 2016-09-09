Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Бывший капитан «Ростова»: «Наверное, сейчас Бердыев будет отвечать за все»

    Бывший капитан «Ростова» Михаил Осинов прокомментировал назначение Курбана Бердыева на должность вице-президента клуба.

    «Не понимаю, что сейчас происходит в «Ростове»: быть главным тренером, уйти из команды, вернуться в качестве консультанта, а теперь стать вице-президентом. Сложно сказать, выиграет от этого клуб или проиграет. Мне казалось, когда Бердыев занимал пост главного тренера – это всех устраивало. Он был выгоден команде именно на тренерской позиции. Все понимали, кто за что отвечает. А сейчас... Наверное, за все будет отвечать Курбан Бекиевич. Думаю, косвенно ему придется исполнять роль наставника. Насколько я помню, он уже совмещал несколько должностей, когда работал в «Рубине». Наверное, ему нравится. Лишь бы это на команде негативно не отразилось», – отметил Осинов.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    09.09.2016 17:27
    Рекомендуем
    Комментарии6
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1022

      Joko21 10 сентября 2016, 10:44

      Бердыев некрасиво поступает. Сначала он уходит из Ростова, пытаясь получить выгодный контракт со Спартаком, потом пытается договориться с Локомотивом, но и в тоже время держит Ростов на коротком поводке как запасной вариант. С Локомотивом и Спартаком ни чего не вышло и он взял Ростов под собственный контроль на всех уровнях. Да, он вывел Ростов на новый уровень, пробился в ЛЧ, будет играть с одними из сильнейших клубов в группе, НО поступает он не красиво в отношении к Ростову. На мой взгляд его уход/возвращение равносильно истории с Кучуком. Отличие только в том, что второй получил выгодный контракт и бросил Кубань, а первый после ряда неудач договориться с московскими клубами вернулся.


      Удачи ему в ЛЧ и РФПЛ!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +26

      Go-o-ol 10 сентября 2016, 09:03

      хочеться долго обсуждать,"почему","почему "но не хочется почернить Бекееча,а так везде были вакантно,взял и сел рядом.Восток -дело тонкая.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2122

      Chesn0k 9 сентября 2016, 18:56

      где ещё такое возможно

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 9 сентября 2016, 18:55

      Неважно какая у него должность, самое главное он руководит игрой..... он является авторитетом для всей команды)))

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr 9 сентября 2016, 18:36

      Это не тот Осинов, который за ротор пылил в 90х и доставлял любому клубы проблемы?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +332

      семечкин 9 сентября 2016, 18:18

      А что за должность: вице-президент?
      Вот например президент является заместителем губернатора... и что? он что-ли занимается футболом в клубе? да ни хрена!!!! Свадебный генерал и только..... раз в полгода соберутся, поговорят, побанкетят и снова за основное место работы....
      так что Бердыев будет заниматься футболом, решать финансовые вопросы, трансферной политикой, то есть, действительно тем, чем он уже занимался в Рубине....но в Казани это не понравилось некоторым, которых отодвинули от халявы и они сумели сделать "подкоп" под Бердыева... посмотрим, чем кончится в Ростове... если Бердыев сможет "опериться" и набрать вес, то не исключу такого варианта, что в следующем сезоне в Ростов придёт Натхо и остаНки казанского старого Рубина....

      2
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11