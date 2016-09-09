Мама Комбаровых: «Всегда знала, что мои сыновья вернутся в «Спартак»

Елена Комбарова, мама братьев Дмитрия и Кирилла Комбаровых в интервью Туристическому порталу ЧМ-2018 призналась, что всегда верила в возвращение своих сыновей в родной «Спартак» из «Динамо».

«Дима был в основном составе «Динамо» с 2005 года, он дебютировал в Кубке России. Кирилл пришел на полгода позже. С ними в 2008 году «Динамо» стало бронзовым призером чемпионата России. Ну а в августе-2010 из «Динамо» ребята ушли, вернулись в «Спартак». Много шума было по этому поводу. Я всегда думала, что они снова в «Спартак» придут. Эта команда через всю нашу жизнь идет, не могли они туда не вернуться», – заявила Елена Комбарова.

«Затравить хотели. Некоторые комментаторы и корреспонденты нас любят, а некоторые – их мизер – чуть-чуть недолюбливают. Потому что я прямой и дети прямые. Я же сам когда-то говорил, что мы никогда в «Спартак» не вернемся. Но все бывает в жизни. Спорт – это как в семье: сегодня поругались, завтра помирились. Главное – понимать, отчего ругаешься и к чему приходишь потом. Должно быть конструктивно. И все равно «Спартак» оставался родной командой для ребят, у них там была возможность проявить себя. А в «Динамо» после бронзы, с 2009 года, начался спад. Клуб тонул, тонул и утонул», – добавил отец игроков Владимир Комбаров.