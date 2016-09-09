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Лозенков: «В этом сезоне «Зенит» чемпионом не станет»

9 сентября 2016, 08:33
16

Бывший игрок «Зенита» и «Арсенала» Иван Лозенков оценил шансы питерской и тульской команд, которые сыграют между собой в рамках 6-го тура РФПЛ. Матч состоится 11 сентября.

«Зениту» в Туле придeтся тяжело. Ушли Халк и Гарай, команду возглавил новый тренер. Понятно, что в целом подбор игроков у «Зенита» сильнее и мастеровитее, однако при поддержке местных болельщиков «Арсенал» способен на многое. Всех – будь то «Зенит», «Спартак» или ЦСКА – в Туле ждет тяжелейший выезд. Местные болельщики заряжают свою команду так, что номинальное превосходство в классе будет нивелировано эмоциями и самоотдачей. Повторюсь, никому, в том числе «Зениту», в Туле не будет легко. Сергей Александрович Павлов создал в Туле хороший коллектив. Результат на лицо. По крайней мере, на данном отрезке чемпионата.

Что касается «Зенита», надо понаблюдать, как команда перестроится после ухода лидеров. Изменился рисунок игры, футболистам предъявляются новые требования. Конечно, «Зенит» поборется за золотые медали, но, на мой взгляд, в этом сезоне чемпионами петербуржцы не станут. Хотя мне лично очень этого хочется – буду искренне болеть за ребят», – сказал он.

Источник: Бобсоккер
Россия. Премьер-лига Зенит Арсенал Лозенков Иван
Комментарии (16)
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Garrincha58
1473399778
еще один эксперт блин
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опус 2
1473400094
Кто это ?
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mik1954
1473403863
А кто таков этот оракул или тульский шаман ?
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Димон Алма-Ата
1473406543
Еще очень и очень рано говорить о том кто будет чемпионом. Спартак пока стабильнее и интереснее всех, но ЦСКА гораздо лучше выдерживают длительные дистанции, да и Зенит еще может стрельнуть, ну и две-три темные лошадки. Так что рано говорить о чемпионе.
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Фан666
1473406983
Вот ЦСКА с одним нападающим трудно будет стать чемпионом. А так поболеем за Амкар, Ростов, Анжи, Уфу и Тулу!
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sochi-2013
1473407092
Минимум ближайшие 5 лет. К бабушке не ходи!
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Snek
1473407130
пздц ещё один диванный эксперт, по 5-ти турам увидел весь сезон. Стране нужны футболисты, песта рожает биомусор.
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Varnes
1473407818
Единственная причина почему Зенит может не стать чемпионом в этом году, так это перестроение командной игры и наработка связей (новый тренер - новая тактика). А вот в ЛЕ у Зенита очень высокие шансы на полуфинал, главное не встретиться на ранних стадиях плей офф с Ромой, МЮ и Интером.
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momwig_
1473407820
При всех реальных и возможных проблемах Зенита, вряд ли Арсенал сможет забрать у него очки. Проиграть в Туле ЗаПитер может только сам. "Сам себе" звучит глупо, но по сути близко.
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seawave
1473407916
В этом году Лозенков чемпионом не станет, а вот Зенит точно им будет!
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