Лозенков: «В этом сезоне «Зенит» чемпионом не станет»

Бывший игрок «Зенита» и «Арсенала» Иван Лозенков оценил шансы питерской и тульской команд, которые сыграют между собой в рамках 6-го тура РФПЛ. Матч состоится 11 сентября.

«Зениту» в Туле придeтся тяжело. Ушли Халк и Гарай, команду возглавил новый тренер. Понятно, что в целом подбор игроков у «Зенита» сильнее и мастеровитее, однако при поддержке местных болельщиков «Арсенал» способен на многое. Всех – будь то «Зенит», «Спартак» или ЦСКА – в Туле ждет тяжелейший выезд. Местные болельщики заряжают свою команду так, что номинальное превосходство в классе будет нивелировано эмоциями и самоотдачей. Повторюсь, никому, в том числе «Зениту», в Туле не будет легко. Сергей Александрович Павлов создал в Туле хороший коллектив. Результат на лицо. По крайней мере, на данном отрезке чемпионата.

Что касается «Зенита», надо понаблюдать, как команда перестроится после ухода лидеров. Изменился рисунок игры, футболистам предъявляются новые требования. Конечно, «Зенит» поборется за золотые медали, но, на мой взгляд, в этом сезоне чемпионами петербуржцы не станут. Хотя мне лично очень этого хочется – буду искренне болеть за ребят», – сказал он.