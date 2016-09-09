Агент Паршивлюка рассказал о несостоявшемся трансфере защитника в «Олимпиакос»

Агент защитника «Анжи» Сергея Паршивлюка Михаил Череповский рассказал о том, почему сорвался трансфер его подопечного в греческий «Олимпиакос». Напомним, что игроком махачкалинского клуба Паршивлюк стал этим летом. До этого он выступал за «Спартак».



«Не всегда все складывается идеально. Например, к Паршивлюку летом был интерес «Олимпиакоса», но на том этапе возникли сложности с его уходом из «Спартака», о которых я не могу говорить по этическим соображениям... Расторжение контракта – это очень сложный и трудоемкий процесс для обеих сторон.

Условием «Олимпиакоса» было подписать Паршивлюка в определенные временные рамки. Мы знали, что на позиции крайнего защитника у этой команды есть трудности. Знали, что там ищут правого защитника. Поэтому сами вышли на клуб с предложением. Вели диалог со спортивным директором «Олимпиакоса», которому предложили обратить внимание на Сергея. Его профиль и статистика везде есть. Сергей хотел перейти в команду, которая бы на него рассчитывала. В «Олимпиакосе» проявили интерес и выдвинули свои условия.

Прямой коммуникации в «Спартаке» не было. Там все вопросы решаются коллегиально, тем более это было лето. И для обсуждения серьезного вопроса о том, чтобы отпустить игрока, нужен не один день. Это не мнение одного человека и не дело одной подписи. Тем более что Сергей – не последний для «Спартака» футболист, он всю карьеру провел в этой команде. А «Олимпиакос» ждал ответа в очень короткие сроки. Срок вышел – они взяли другого футболиста. Мы попросту не успели», – сказал Череповский.