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    Каррера: «Способ мотивации игроков зависит от моего настроения, как я проснусь с утра»

    Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера ответил на вопрос о том, как он собирается мотивировать своих подопечных перед матчем шестого тура РФПЛ против «Локомотива».

    «Это секрет! На самом деле здесь нет ничего особенного, все зависит от моего настроения, как я проснусь с утра. Затем я думаю, что сказать ребятам перед игрой. Об этом я узнаю в день матча, не могу сейчас сесть и написать эти слова на бумаге», – сказал Каррера.

    Матч «Спартак» – «Локомотив» состоится в воскресенье, 11 сентября.

    Источник: Чемпионат.ком

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    08.09.2016 20:02
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    Комментарии8
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      Рейтинг: -57

      mel.dima82 9 сентября 2016, 01:09

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

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      -5
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      Рейтинг: +3414

      AZ 8 сентября 2016, 23:24

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Даст жена с утра, или не даст - отсюда и настроение тренера...

      -6
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    • ...
      Рейтинг: +7221

      Serjoga 8 сентября 2016, 21:53

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Он адекватный?

      -10
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      Рейтинг: +1656

      Фан666 > Serjoga 8 сентября 2016, 22:00

      Он прикольный!

      4
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      Рейтинг: +8

      Молчуновский 8 сентября 2016, 20:41

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Каррера: «Способ мотивации игроков зависит от моего настроения, как я проснусь с утра. Иногда вообще не просыпаюсь, так и хожу весь день спя, а игроки в этот день ходят, с-ки, без мотивации.»

      -14
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      Рейтинг: +8

      Молчуновский > Klaido 12 сентября 2016, 10:40

      Вы, активный, поняли почти все, кроме того , что я стебусь над теми, кто стебется ))) н-да уж.

      -1
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      Рейтинг: +825

      Etiainen 8 сентября 2016, 20:34

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      новая звезда у нас загорелась! под Моуринью закосил)

      -6
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      Рейтинг: +33416

      oyabun 8 сентября 2016, 20:23

      Отличное чувство юмора у Массимо!

      5
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