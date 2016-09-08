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    Зобнин: «Спартаку» без разницы, с кем играть. До «Локомотива» мне дела нет»

    Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин отреагировал на слова нападающего «Локомотива» Эзекиэля Хенти, который заявил, что железнодорожникам не важно, с кем играть.

    «Могу сказать то же самое – до «Локомотива» мне дела нет. Мы – «Спартак»! Нам без разницы, кто там следующий, «Локо» или кто-то еще. У них новый тренер, точнее – новый старый, они сейчас, конечно, побегут!» – сказал Зобнин.

    Напомним, матч между «Спартаком» и «Локомотивом» пройдет 11 сентября и начнется в 16:30 по московскому времени.

    Источник: «Советский спорт»

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    08.09.2016 18:56
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    Комментарии26
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      Рейтинг: -57

      mel.dima82 9 сентября 2016, 01:09

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

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      -7
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      Рейтинг: +62

      footballforeverNN 8 сентября 2016, 23:02

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      вроде щенок еще чтоб так говорить

      -6
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      Рейтинг: +1656

      Фан666 > footballforeverNN 8 сентября 2016, 23:13

      Котёнок! мур мур ути маленький и мордочкой его в какашки и мордочкой

      -3
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      ...
      Рейтинг: +8

      игорь. > footballforeverNN 9 сентября 2016, 01:21

      !!!!!!!!!!!!!!!!

      -3
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      ...
      Рейтинг: +8

      Молчуновский > Klaido 12 сентября 2016, 10:44

      Да, бл., вы уж очень активный. Под слово спартак наверное даже дрочите стоя.

      0
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      Рейтинг: +8

      Молчуновский > Klaido 12 сентября 2016, 21:19

      Кстати, когда сосешь, даже теоретически говорить невозможно, а можно только мычать, чем вы и занимаетесь.

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      ...
      Рейтинг: +8

      Молчуновский > Klaido 20 сентября 2016, 23:20

      В очередной раз промычал некий Кlaido.

      0
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      Рейтинг: +889

      Krics 8 сентября 2016, 22:50

      А что такое "Локомотив"?

      3
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      ...
      Рейтинг: +1656

      Фан666 > Krics 8 сентября 2016, 23:14

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      А кто такой Гоча Гогричиани?

      -5
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      Рейтинг: +201

      ajoq > Klaido 9 сентября 2016, 09:45

      Который, кстати, пришёл туда из Спартака)

      -3
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      Рейтинг: +14

      SANY/S 8 сентября 2016, 22:43

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      кто это такой вообще

      -8
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      Рейтинг: +408

      АлёшкА91 8 сентября 2016, 21:59

      Вперед Спартак!!!!!

      2
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      Рейтинг: +1656

      Фан666 8 сентября 2016, 21:57

      Ну вот Хенти с Зобниным на поле и познакомятся!

      1
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      Рейтинг: +1580

      srg38 8 сентября 2016, 21:53

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      Отреагировал мальчёнка

      -5
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      Рейтинг: +1580

      srg38 > Klaido 10 сентября 2016, 18:28

      Спартаком завоняло?

      1
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      Рейтинг: +195

      Павел Амурский 8 сентября 2016, 21:41

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      А Зобнин это кто?

      -6
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      Рейтинг: +162

      КАРАТ 8 сентября 2016, 20:59

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      Игра будет скучной

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      Рейтинг: +8

      Молчуновский 8 сентября 2016, 20:38

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      Зобнин: «Спартаку» без разницы, с кем играть. До «Локомотива» мне дела нет. Мне вообще ни до кого нет дела. Ребят, кто в кассу последний?»

      -6
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