Маурисио готов дебютировать за «Спартак» в игре с «Локомотивом»

Защитник «Спартака» Маурисио рассказал о своем физическом состоянии накануне домашнего матча 6-го тура чемпионата России с «Локомотивом».

– Какие впечатления от первых дней в «Спартаке»? Чувствуете себя уже своим в команде?

– Чувствую себя хорошо, тренируюсь. Готов играть за «Спартак» и жду воскресенья, чтобы показать себя.

– Как оцените свое физическое состояние?

– Последние тренировки в «Лацио» были хорошими и я готов к игре. Нахожусь здесь и готов выйти на поле в матче с «Локомотивом».

– Один из ваших первых тренеров рассказывал, что вы тщеславны и в то же время дисциплинированны. Характеристика верна?

– Люблю внимание, спокойно отношусь к этому и не задираю нос. Для меня важна поддержка болельщиков. Главное, чтобы мы были все вместе и концентрировались на игре.