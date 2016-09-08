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  • Панюков: «Ломич в «Динамо» говорил, что он нетрадиционной сексуальной ориентации»

Панюков: «Ломич в «Динамо» говорил, что он нетрадиционной сексуальной ориентации»

8 сентября 2016, 17:40
5

Российский нападающий Андрей Панюков, выступающий на данный момент в «Браге», признался, что еще не приступил к изучению португальского языка.

– Как ваши успехи в португальском?

– Никак. Мне предлагают учителя, но пока отказываюсь. У меня нормальный английский, здесь его многие понимают, так что в общении нет проблем. Есть африканцы, которые по-французски говорят, есть бельгиец, он тоже с английским в ладах.

– Представьте, встречаетесь вы с Криштиану Роналду – что ему по-португальски скажете?

– Здорово, брат!

– А дальше? Вот, скажем, интересный момент – зачем футболист красит ногти на ногах?

– А он красит? Сам ничего не говорит по этому поводу? Имидж, наверное. В наших командах, наверное, такого не поняли бы. Но футболисты-европейцы, допустим, бреют ноги и грудь.

– Вот как?

– Все совсем другое, да. Даже в «Динамо» иностранцы так делали. Насколько помню, с бритыми гладкими ножками ходил Балаж Джуджак. Потом… Ломич еще. Кевин Кураньи, кстати, грудь брил. Может, менталитет такой? Я, честно говоря, не в курсе зачем.

– А ноги понятно зачем?

– Это еще могу понять – имеется специфика при массаже. А вот насчет груди есть вопросы.

– Вы их задавали?

– С Ломичем я жил в одной комнате на базе и спрашивал.

– А он?

– Отвечал, что у него нетрадиционная сексуальная ориентация. Понятно, что это все шутки. Прямого ответа я не получил.

– Откуда тогда знаете, что это шутка?

– Видел как-то жену и ребенка Марко и с тех пор свято верю, что Ломич придерживается традиционных ценностей.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Португалия. Примейра Динамо Брага Реал Роналду Криштиану Джуджак Балаж Ломич Марко Панюков Андрей
Комментарии (5)
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MURAD F. A.
1473356096
о понятно что ничего не понятно с их нравами
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Молчуновский
1473356606
Панюков запаниковал. Ах, как это на него похоже.
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Обер-КанцлерЪ
1473356712
Да тут мастер "жёлтого" заголовка потрудился !
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ШарКий вояж в ТуЛузу
1473357655
Вот бы Ломичу вломить! Будет знать, как с кем шутить. И редактора побрить, Чтоб не смел нас разводить.
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андрей андреев
1473361989
Каждый человек имеет право быть ориентированным как или куда он хочет
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