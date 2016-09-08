Панюков: «В «Браге» буду проставляться бутылкой водки»

Российский нападающий Андрей Панюков, этим летом перешедший в «Брагу», рассказал, как будет проходить адаптацию в португальском клубе.

– Как российский футболист проставляется в клубе под названием «Брага»?

– Администраторы попросили бутылку водки. Вот ей и проставлюсь.

– Не мало им?

– Говорили об одной. Говорят, на двоих хватит, посидим после игры, поулыбаемся. Что заказали, то и привез – «Столичную».

– Эти двое останутся довольными. А пели песню перед коллективом, как это было в «Аяччо»?

– Здесь нет такого обычая. Готовился, но если у ребят отсутствует желание прикоснуться к русской культурной традиции, то не стану навязываться. Хотя разучивал слова песен «Рюмка водки на столе» и «Золотые купола».

– Это все же репертуар Александра Сапеты.

– Да, знаю, он такое любит. Значит, если все же придется, то что-то патриотическое – мне очень нравится «Марш славянки».