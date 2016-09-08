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    Виейра: «Бенфика» пыталась купить Гарая. Но «Зенит» требовал за игрока 20-25 миллионов»

    «Бенфика» в летнее трансферное окно пыталась приобрети у «Зенита» защитника Эсекьеля Гарая. Как отметили в лиссабонском клубе, сам футболист хотел вернуться в Португалию, где ранее выступал.

    «Мы хотели вернуть Гарая в «Бенфику». Этот вопрос обсуждался несколько раз. Сам Гарай был рад такому варианту. Однако «Зенит» хотел получить за трансфер аргентинца порядка 20-25 миллионов евро», – заявил президент португальского клуба Луиш Фелипе Виейра.

    Напомним, Гарай стал футболистом «Валенсии», которая заплатила питерцам за защитника 20 миллионов евро.

    Источник: Record

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    08.09.2016 10:59
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +59

      Drunkeschon 8 сентября 2016, 17:23

      Пока из отечественных клубов зарубеж только зенит и продает выгодно. И ЦСКА иногда.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +5175

      Каратель 8 сентября 2016, 11:43

      зина всё торгуется-торгуется,а потом обосамшись мечется чтобы игрок свободным не стал

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