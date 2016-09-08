Мельгарехо: «Собирался уйти из «Спартака»? Ложь и выдумки»

Полузащитник «Спартака» Лоренсо Мельгарехо заявил, что не собирается в обозримом будущем менять клубную прописку.

«В межсезонье у меня возникли проблемы со здоровьем – небольшой надрыв мышц задней поверхности бедра, но сейчас все позади. Полностью восстановился и готов выходить с первых минут.

Мог ли я уйти в ходе летнего трансферного окна? Ничего подобного: и предложения не поступали, и покидать клуб не собирался. Все, что писалось по этому поводу, – ложь и выдумки», – заявил Мельгарехо.

В нынешнем сезоне футболист провел в чемпионате России пять матчей, в которых результативными действиями не отметился.