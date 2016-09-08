Мельгарехо: «От матча с «Локомотивом» ожидаю настоящего дерби»

Полузащитник «Спартака» Лоренсо Мельгарехо отметил, что на данный момент его основной целью является закрепиться в основном составе московского клуба.

«Никогда не загадываю какие-то определенные цифры. Не потому, что суеверен, – просто для меня личные достижения всегда на втором плане, куда важнее командные. Сейчас и вовсе не приходится говорить о конкретных показателях, разве что ставлю перед собой задачу пробиться в основной состав и проводить на поле максимум времени.

От предстоящего матча с «Локомотивом» жду настоящего дерби. У «Локо» очень сильная команда. Ну а их схему, надеюсь, прямо сейчас рисовать не нужно», – заявил Мельгарехо.

В нынешнем сезоне футболист провел в чемпионате России пять матчей, в которых результативными действиями не отметился.