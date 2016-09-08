Тарасов: «Хочется снова встать на газон, почувствовать соленый вкус крови на губах»

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Тарасов на своей странице в Instagram поделился размышлениями о том, что для него значит футбол.

– Что же есть твой футбол?

– Когда ты без труда отличишь звук удара по мячу, запах новых бутс, свежесть травы. Когда без этого ты не можешь спокойно заснуть.

– И все? Глупости.

– Ну, блин... Еще – когда ты можешь встать с утра на пробежку – на часах 6.30, а за окном -20, когда ты не за компом, а вечно на тренировке, когда просыпаешься не в постели, а с мамой в машине около стадиона, когда в каждом игроке видишь соперника, и стараешься стать лучше, быстрее, сильнее, когда перед игрой тебе плевать на все. Ты просто слушаешь музыку и ждешь...

– Все равно глупо. Детское хобби!

– Хобби?!? Ну, нет... Сломанные кости, постоянные растяжения, боль, слезы, выбитые суставы, уничтоженные колени, сотрясения, сколотые зубы, ссоры с родными. Иногда все говорят тебе: «Хватит, все кончено, ты сломан, травмы и страх сломают тебя до конца, уходи». Даже родители уже не верят в тебя...

– И что потом?

– А потом ты ложишься, закрываешь глаза, включаешь музыку и засыпаешь. А на утро встаешь, надеваешь спортивный костюм и выходишь на улицу, потом приходишь, звонишь друзьям, узнаешь во сколько тренировка, и все опять сначала.

– Во имя чего все это?

– Просто. Хочется снова встать на газон, почувствовать соленый вкус крови на губах, вскинуть руки после забитого мяча... Просто хочется когда-нибудь сказать всем, кто в тебя не верил, и смеялся над тобой, что все было не зря.

Запомни, мы не играем в футбол, мы живем им, – написал Тарасов.

Сегодня футболист успешно перенес операцию после разрыва крестообразной связки, который он получил в расположении сборной России.