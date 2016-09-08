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  • Тарасов: «Хочется снова встать на газон, почувствовать соленый вкус крови на губах»

Тарасов: «Хочется снова встать на газон, почувствовать соленый вкус крови на губах»

8 сентября 2016, 01:40
7

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Тарасов на своей странице в Instagram поделился размышлениями о том, что для него значит футбол.

– Что же есть твой футбол?

– Когда ты без труда отличишь звук удара по мячу, запах новых бутс, свежесть травы. Когда без этого ты не можешь спокойно заснуть.

– И все? Глупости.

– Ну, блин... Еще – когда ты можешь встать с утра на пробежку – на часах 6.30, а за окном -20, когда ты не за компом, а вечно на тренировке, когда просыпаешься не в постели, а с мамой в машине около стадиона, когда в каждом игроке видишь соперника, и стараешься стать лучше, быстрее, сильнее, когда перед игрой тебе плевать на все. Ты просто слушаешь музыку и ждешь...

– Все равно глупо. Детское хобби!

– Хобби?!? Ну, нет... Сломанные кости, постоянные растяжения, боль, слезы, выбитые суставы, уничтоженные колени, сотрясения, сколотые зубы, ссоры с родными. Иногда все говорят тебе: «Хватит, все кончено, ты сломан, травмы и страх сломают тебя до конца, уходи». Даже родители уже не верят в тебя...

– И что потом?

– А потом ты ложишься, закрываешь глаза, включаешь музыку и засыпаешь. А на утро встаешь, надеваешь спортивный  костюм и выходишь на улицу, потом приходишь, звонишь друзьям, узнаешь во сколько тренировка, и все опять сначала.

– Во имя чего все это?

– Просто. Хочется снова встать на газон, почувствовать соленый вкус крови на губах, вскинуть руки после забитого мяча... Просто хочется когда-нибудь сказать всем, кто в тебя не верил, и смеялся над тобой, что все было не зря.  

Запомни, мы не играем в футбол, мы живем им, – написал Тарасов.

Сегодня футболист успешно перенес операцию после разрыва крестообразной связки, который он получил в расположении сборной России.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Instagram
Россия. Премьер-лига Локомотив Россия Тарасов Дмитрий
Комментарии (7)
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ШарКий вояж в ТуЛузу
1473288411
Уважуха, Дим! Возвращайся!
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Smoking_dog
1473306034
Сильно
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rubinovyi2
1473313379
"..почувствовать соленый вкус крови на губах..." Это тебе на ринг надо,а не на газон!
Ответить
С-Пб on-line
1473316166
Ба блоед тебя заменит
Ответить
B-E-S
1473318821
Философски!
Ответить
STatham
1473323967
Жаль что травму получил не в "боевом" матче а в за сборную и в товарнике. Вот это обидно. Поправляйся.
Ответить
Too Much
1473326456
Если бы не ломался так часто((( был бы топовым по Российским меркам
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