Мельгарехо: «Нет игрового времени – нет голов»

Полузащитник «Спартака» Лоренцо Мельгарехо прокомментировал свою низкую результативность в этом сезоне.

– Все дело исключительно в количестве игрового времени. Когда его нет – нет и голов. Надеюсь, что теперь настанут лучшие времена, я буду чаще появляться на поле, использовать свои шансы и забивать.

– Как складывались ваши отношения с Дмитрием Аленичевым?

– Нормально. Как у любого специалиста, у него, вероятно, имелись свои причины не выпускать меня. А давать оценки тренерам не в моих правилах. Да и не за что мне на него обижаться – когда перешел в «Спартак», физическая форма оставляла желать лучшего, игровой практики не было более двух месяцев, и набрать кондиции стоило больших усилий. Потом случилась та самая травма во время предсезонки – из-за нее пропустил почти все контрольные матчи. Понятно, что Аленичев не обязан был меня ждать, он строил игру с теми, кто здоров. Зато сейчас я вновь в боевом состоянии и, надеюсь, пригожусь Массимо Каррере.

– Раз уж заговорили о Каррере – что изменилось после того, как итальянец стал главным тренером?

– С приходом нового человека всегда что-то происходит – это же смена руководителя всего коллектива. Тренировочный процесс стал иным, сейчас чувствуем, что находимся в отличной физической форме. Тактическая подготовка тоже на самом высоком уровне. Собственно, все это видно по результатам: «Спартак» на первом месте, и надеемся продолжить в том же духе, – сказал Мельгарехо.

В нынешнем сезоне футболист пять раз выходил на поле в матчах РФПЛ, не отметившись ни одним результативным действием.