Роналдиньо: «У каждой эпохи есть свой лучший игрок. Сейчас это Месси, когда-то им был я»

Бывший нападающий «Барселоны» и сборной Бразилии Роналдиньо поделился своим мнением о лучших футболистах в истории.

«У каждой эпохи есть свой лучший игрок. Все они были лучшими в свое время. А сейчас это место занимает Лео. Каждому – свое время. Гарринча, Марадона… Лео находится на этом уровне. В мою эпоху лучшим был я.

Думаю, Неймар достигнет уровня Лео и станет лучшим. Он молод и выиграл многое. Но как и многим другим, ему не повезло играть в эпоху Месси», – сказал Роналдиньо.