Давид Луис: «Я усиленно работаю ради чемпионства «Челси»

Защитник «Челси» Давид Луис, вернувшийся в лондонский клуб после двухлетнего «вояжа» в «ПСЖ», подчеркнул, что для него не имеет значения позиция в обороне. По словам бразильца, он постарается принести синим максимальную ползу.

«Не важно, на какой позиции мне предстоит играть. Я буду прилагать все усилия, чтобы помочь команде. Конте – невероятный тренер. Он очень сильный тактик. Знаю, что на каждую игру наставник выбирает наиболее подходящий состав. «Челси» может использовать схему с тремя, четырьмя или двумя защитниками, я абсолютно об этом не беспокоюсь. Если тренеру будет нужно, я всегда готов выйти на поле. Мои навыки позволяют мне сыграть на любой позиции в обороне.

Надеюсь, мы сумеем завоевать чемпионство в нынешнем сезоне. Это наша цель, и я усиленно работаю ради ее достижения. «Челси» не выступает в Лиги чемпионов, поэтому, естественно, мы бросим все силы на победу в Премьер-лиге и в обоих кубковых турнирах», – сказал Луис.