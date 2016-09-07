Симеоне уйдет из «Атлетико» в 2018 году

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне принял решение оставить свой пост по завершении сезона 2017/18, информирует El Confidencial. Действующее соглашение аргентинца с «матрасниками» рассчитано еще на четыре года.

Напомним, 46-летний специалист возглавляет мадридскую команду с конца 2011 года. Под его руководством «Атлетико» завоевывал звание чемпиона Испании, становился победителем национальных Кубка и Суперкубка, выигрывал Лигу Европы и Суперкубок УЕФА, а также два раза принимал участие в финале Лиги чемпионов.