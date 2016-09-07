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Симеоне уйдет из «Атлетико» в 2018 году

7 сентября 2016, 16:37
3

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне принял решение оставить свой пост по завершении сезона 2017/18, информирует El Confidencial. Действующее соглашение аргентинца с «матрасниками» рассчитано еще на четыре года.

Напомним, 46-летний специалист возглавляет мадридскую команду с конца 2011 года. Под его руководством «Атлетико» завоевывал звание чемпиона Испании, становился победителем национальных Кубка и Суперкубка, выигрывал Лигу Европы и Суперкубок УЕФА, а также два раза принимал участие в финале Лиги чемпионов.

Источник: Бомбардир.ру
Испания. Примера Атлетико Симеоне Диего
Комментарии (3)
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Madridist05
1473257146
Зачем???
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джон базелон
1473277485
Жаль(
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Жека Джокер
1473406488
Беспредельщик,лучше заверщить карьеру
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