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    Ловчев: «Игроки сборной России еле ползают по полю»

    Известный в прошлом футболист Евгений Ловчев недоволен качеством игры сборной России в товарищеском матче с командой Ганы (1:0). По словам Ловчева, у футболистов нет энтузиазма.

    «Да, всегда лучше выигрывать. Тем более что побед у сборной России давно не было. Но энтузиазма у игроков я все равно не вижу. И это главный вывод после матча России с Ганой. Увидел на поле вялых людей. К сожалению, это так. И вот это Стасу Черчесову надо выжигать каленым железом. А то сейчас игроки послушают отклики – мол, победили, с Турцией вничью с листа сыграли, а это все команды крепкие, не Мальта с Лихтенштейном. А я так не хочу. Не хочу, чтобы была вот эта самоуспокоенность. Хочу видеть людей, для которых на поле выходить – уже радость и которые готовы эту радость дарить публике.

    Что будет дальше? Повторюсь: мне кажется, есть некая удовлетворенность. Вот та сборная проигрывала, а мы – вполне себе ничего играем. Да нет же! Вы так же безлико или даже бездарно действуете. Не надо об этом забывать. Знаю, о чем говорю. Для меня сборная всегда была возможностью доказать, чего стою. А тут смотрю – и игроки действуют плохо, шагом. С 31 августа до 6 сентября они тренировались в сборной, но такая усталость на лицах! И еле ползают… Мое счастье – что играл в другие времена. Тогда тренеры говорили нам: «Ребята, поздравляю с победой, но так играть нельзя», – сказал он.

    Источник: «Советский спорт»

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    07.09.2016 11:25
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    Комментарии23
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      Рейтинг: +4293

      Zubo 7 сентября 2016, 18:31

      Пока будет лимит ситуация не изменится. Не должно быть в сборной лимиты, у них милионные зарплаты и тепленькие места, зачем им бегать ?

      0
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      Рейтинг: +155

      zenit888 7 сентября 2016, 17:01

      Сами не знают во что играют и их тренер не знает. Херня а не сборная.Убрать из команды Березуцкого, Шатова и Черчесова - тогда может побегут. Только надо указать направление. Распустить РФС - тогда может начнут любить Россию, а не деньги.

      -1
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      Рейтинг: +345

      Totti11 7 сентября 2016, 16:25

      Смотрел я недавно финал ЕВРО 1960 года, где СССР победила Югославию. Так вот футбол того времени и современный очень сильно отличается в плане скорости и динамики!!!! это ещё мягко сказано!!! для сравнения: мне тот матч(финальный матч, отмечу) по скорости напомнил матчи нашей второй полупрофессиональной лиги! Так что, советские мастера, не равняйте себя и современных футболистов! Вы с ними не потягались бы 100 процентов!

      5
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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 7 сентября 2016, 15:53

      Конечно, в общем слабая игра.....возможно до начала чемпионата сыграются и будут в форме)))
      Мы болеем за сборную и ждем хороших результатов!!!

      2
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      Рейтинг: +8017

      nik55 7 сентября 2016, 14:57

      скоро может быть и ходить начнут на ходунках

      0
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 7 сентября 2016, 14:48

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Не уважаю Ловчева как спеца,но сейчас полностью подписываюсь под его словами.

      -4
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      Рейтинг: +8028

      cska-62 7 сентября 2016, 14:47

      Ничего, ничего... Наш "Москвич" с осетинским двигателем ещё обойдёт на трассе "Мерседес"! Главное, чтобы "колеса" не отвалились!

      0
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 7 сентября 2016, 12:50

      Просто нет мастеров вот и играют так! Миранчук Оздоев Головин просто не уровень сборной,а вот один игрок Зобнин тот старался и я думаю что из него вырастит отличный футболист. Ловчев вспоминает сборную СССР там играли Кипиани почти вся команда Динамо К Хурцилава Дзодзуашвилли Дараселия да всех не вспомнишь Аесли бы сейчас собрать сборную СССР я думаю из российских игроков остались бы двое Жирков и Акинфеев остальных бы просто не было даже в списке но к сожалению другие играют в своих странах Украине Беларуси Армении Грузии Литвы

      6
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      Рейтинг: +1656

      Фан666 7 сентября 2016, 12:19

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Как всё было так и будет. Молодёжи нет, потому что спортшколы все развалили. В клубах не то чтобы молодых игроков много было, там и русских то чисто под лимит набирают. Как играли так и будут играть, все кому 30 лет и более. Станет Головину 30 лет и станет капитаном сборной и её лидером

      -4
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      Рейтинг: +5

      аршавец 7 сентября 2016, 12:02

      Херувимович сам заканчивал карьеру в сборной СССР в те времена, когда сборная скатилась (1979) на 39 место в мировом рейтинге, когда нею управляли одновремено Лобановский и Бесков, назначенные бездарным и тупым Политбюро. Учитывая возросшую конкуренцию, тогда получается по статусу сборная была хуже.

      Один из самых оголтелых популистов в нашей Раше.

      -3
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 > аршавец 11 сентября 2016, 20:48

      Малой, в 78-79 г.г. сборной бесславно руководил Н.Симонян, пока умное Политбюро не назначило Бескова и дела у сборной пошли.

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