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    Гаджиев высказался против отмены VAR в России

    Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев не поддержал отмену использования системы VAR в России. Ранее от нее отказались в Швеции.

    «Нет, не поддерживаю, чтобы у нас тоже отменяли VAR. Я считаю, что VAR категорически необходим, и его никогда УЕФА и ФИФА не будут отменять, однозначно.

    Швеция? Могут быть отдельные исключения, как по жизни, в любом правиле есть исключения, ничего такого в этом нет. Я не то, чтобы против, я считаю, что это неправильно.

    Что значит против? Речь идeт, во-первых, о справедливости. VAR помогает восстанавливать справедливость. То количество ошибок, которые совершались, когда рукой забивали на чемпионате мира, они справедливые что ли? Марадона и его «золотая рука». Был бы VAR, отменили бы этот гол. Команды, сборные тратят много миллионов ради победы, а она, чаще всего, уходит преднамеренно из-за ошибок судейства.

    С появлением VAR стало больше объективности, гласности, судейские ошибки разбираются гораздо более тщательно и точно. Судьи сейчас не могут так влиять на результат игры, как влияли прежде. Мы можем говорить о другом, что те ребята, которые сидят на VAR, вот они должны работать более чeтко и аккуратно. Сейчас все проблемы не в VAR, а в людях. Проблемы не идут от техники, а от людей», – сказал Гаджиев.

    • 1-м крупным турниром с VAR стал Кубок конфедераций в России в 2017 году.
    • В РПЛ система появилась в 2019 году.
    • Согласно нормам УЕФА, страны не обязаны проводить свои чемпионаты с VAR.

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    Источник: «Евро-Футбол.Ру»

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    Сегодня, 10:35
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    Комментарии (11)
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    Алимпаша-Геримов-yandex
    1715327800
    ВАР однозначно нужен,а вот Фанид можно было отменить,болельшиков бы добавилось сразу.
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    СпорЦмен
    1715328819
    Есть ВАР или нет, в матчах срамтака, всё проплачено!
    Ответить
    Spartak_forv@
    1715328919
    Прогресс не остановить! Футбол стал честнее и интересней. В нормальных лигах это заметно. Только у нас по прежнему не честные судьи ищут лазейки для жульничества...
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    Красногвардейчик
    1715329788
    Судьи сейчас не могут так влиять на результат игры, как влияли прежде. =========================== Кто это ему сказал? ВАР как дышло....куда судья повернет, то и вышло
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    BarStep
    1715330270
    Согласился..
    Ответить
    Cleaner
    1715330493
    У шведов и семья из трех человек состоит. Извращенцы!...)))
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    fakeid
    1715330497
    вар нужен, хоть он и украл в последнем матче гол клаудиньо.
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