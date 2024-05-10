Гаджиев высказался против отмены VAR в России

Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев не поддержал отмену использования системы VAR в России. Ранее от нее отказались в Швеции.

«Нет, не поддерживаю, чтобы у нас тоже отменяли VAR. Я считаю, что VAR категорически необходим, и его никогда УЕФА и ФИФА не будут отменять, однозначно.

Швеция? Могут быть отдельные исключения, как по жизни, в любом правиле есть исключения, ничего такого в этом нет. Я не то, чтобы против, я считаю, что это неправильно.

Что значит против? Речь идeт, во-первых, о справедливости. VAR помогает восстанавливать справедливость. То количество ошибок, которые совершались, когда рукой забивали на чемпионате мира, они справедливые что ли? Марадона и его «золотая рука». Был бы VAR, отменили бы этот гол. Команды, сборные тратят много миллионов ради победы, а она, чаще всего, уходит преднамеренно из-за ошибок судейства.

С появлением VAR стало больше объективности, гласности, судейские ошибки разбираются гораздо более тщательно и точно. Судьи сейчас не могут так влиять на результат игры, как влияли прежде. Мы можем говорить о другом, что те ребята, которые сидят на VAR, вот они должны работать более чeтко и аккуратно. Сейчас все проблемы не в VAR, а в людях. Проблемы не идут от техники, а от людей», – сказал Гаджиев.