Эмери объяснил вылет «Астон Виллы» из Лиги конференций

Главный тренер «Астон Виллы» Унаи Эмери после ответного матча 1/2 финала Лиги конференций с «Олимпиакосом» (0:2)

«Мы попали в еврокубки в конце прошлого сезона, и в этом году мы наслаждались ими, но победить очень сложно, и мы находимся в процессе развития.

Соперники заслужили быть в финале. Мы проиграли в первые 90 минут дома и не были достаточно конкурентоспособны. Мы хорошо начали первый тайм, они забили, мы контролировали игру, но не были точны.

Для нас, «Астон Виллы», это опыт после долгого отсутствия в еврокубках, и мы снова собираемся бороться в Европе в следующем году. Конечно, мы немного разочарованы, немного расстроены, но мы должны быстро двигаться дальше», – сказал Эмери.