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    Эмери объяснил вылет «Астон Виллы» из Лиги конференций

    Главный тренер «Астон Виллы» Унаи Эмери после ответного матча 1/2 финала Лиги конференций с «Олимпиакосом» (0:2)

    «Мы попали в еврокубки в конце прошлого сезона, и в этом году мы наслаждались ими, но победить очень сложно, и мы находимся в процессе развития.

    Соперники заслужили быть в финале. Мы проиграли в первые 90 минут дома и не были достаточно конкурентоспособны. Мы хорошо начали первый тайм, они забили, мы контролировали игру, но не были точны.

    Для нас, «Астон Виллы», это опыт после долгого отсутствия в еврокубках, и мы снова собираемся бороться в Европе в следующем году. Конечно, мы немного разочарованы, немного расстроены, но мы должны быстро двигаться дальше», – сказал Эмери.

    • В первом матче дома «Астон Вилла» проиграла греческой команде 2:4.
    • Бирмингемцы занимают 4-е место в АПЛ и претендуют на прямой выход в лиговый этап Лиги чемпионов-2024/25.

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    Источник: BBC

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    Комментарии (1)
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    Cleaner
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    Тренеришка...)))
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