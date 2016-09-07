Обертан: «В «Анжи» хочу вернуться на свой лучший уровень и выиграть трофей»

Полузащитник «Анжи» Габриэль Обертан рассказал о планах махачкалинской команды в нынешнем сезоне.

«Я готов открыть для себя новый чемпионат и надеюсь, что мне будет сопутствовать в России удача. Хотелось с помощью «Анжи» вернуться на свой лучший уровень.

Надеюсь как можно лучше играть, забивать голы – это моя главная мотивация сегодня. А потом, почему бы нам не взять какой-нибудь трофей? Выиграть чемпионат будет объективно сложно, а вот о Кубке можно подумать», – отметил Обертан.