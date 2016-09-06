Агент: «Ломбертс будет выкладываться за «Зенит» на 200%, но зимой мы вернемся к теме о трансфере»

Агент защитника «Зенита» Николаса Ломбертса Сантуш Верхулст дал понять, что бельгиец будет выкладываться на полную в матчах за петербургский клуб. Напомним, что сине-бело-голубые не продали игрока этим летом в «Андерлехт».

«Расстроился ли Николас из-за того, что не уехал играть поближе к семье? Он профессионал и будет выкладываться на тренировках и в матчах за «Зенит» на 200 процентов, чтобы вернуться в команду. И затем мы посмотрим, как будет развиваться ситуация зимой», – сказал агент.