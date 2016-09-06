Устинов: «Рубин» обязан исправить нынешнее положение»

Защитник «Рубина» Виталий Устинов рассказал о текущем положении дел в казанском клубе. Напомним, что после пяти туров чемпионата России подопечные Хави Грасии располагаются на 14-й строчке в турнирной таблице, имея в своем активе 3 очка.

– Виталий, ожидали, что «Рубин» так плохо стартует? Новый тренер из Испании, много новичков с именем, но пока результаты удручают.

– Не ожидали, конечно. Имеем то, что имеем. Мы работаем над тем, чтобы выправить ситуацию. Обязаны исправить нынешнее положение.

– В коллективе разбирались, в чем причины неудач? Вокруг команды был большой ажиотаж: игроки могли перегореть?

– Нет, я так не считаю. Думаю, все команды просто закрываются в матчах с нами. Все, кроме «Спартака». С красно-белыми была хорошая игра. А вот с другими соперниками, которые встают у своих ворот, нам пока тяжело. Ведь обороняться легче, а взламывать насыщенную оборону очень тяжело. Соперники пользовались этим и при отборе быстро выбегали в контратаки, имели моменты у наших ворот.

– А как из этой ситуации выходить? «Рубину» нужно прибавить в позиционном нападении?

– Да, моменты мы создаем, просто надо забить. Во многих матчах мы имеем очень много возможностей у чужих ворот. Нам нужно более аккуратно играть в реализации. Мы все понимаем, что от нас требуется, что от нас хочет Грасия. Это видно, что на поле у нас некоторые вещи начинают получаться, пусть и не всегда. Мы очень стараемся. Но сейчас такой период, нужно его прожить, собраться.