Николаев назначен главным арбитром на матч «Спартак» – «Локомотив»

РФС объявил судейские бригады и инспекторов на матчи 6-го тура РФПЛ. Главным арбитром центрального матча тура «Спартак» – «Локомотив» назначен Алексей Николаев, которому будут помогать линейные ассистенты Дмитрий Мосякин и Ринат Деушев.

Чемпионат России. Премьер-лига. 6-й тур

9 сентября (пятница)

«Ростов» – «Крылья Советов»: судья – Сергей Карасев (Москва)

10 сентября (суббота)

«Амкар» – «Томь»: судья – Евгений Турбин (Москва)

«Оренбург» – «Анжи»: судья – Артем Чистяков (Азов)

ЦСКА – «Терек»: судья – Виталий Мешков (Дмитров)

11 сентября (воскресенье)

«Уфа» – «Краснодар»: судья – Владимир Сельдяков (Балашиха)

«Спартак» – «Локомотив»: судья – Алексей Николаев (Москва)

«Арсенал» – «Зенит»: судья – Александр Егоров (Саранск)

12 сентября (понедельник)

«Рубин» – «Урал»: судья – Кирилл Левников (Санкт-Петербург)