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  • «Спартак» выплатил неустойку Гранату, Паршивлюку и Яковлеву

«Спартак» выплатил неустойку Гранату, Паршивлюку и Яковлеву

6 сентября 2016, 01:10
9

Бывшие футболисты «Спартака» Владимир Гранат, Павел Яковлев и Сергей Паршивлюк получили от клуба неустойку за расторжение своих контрактов. Об этом сообщил источник в московском клубе.

«Именно сторона «Спартака» изначально выступала инициатором разрыва трудовых отношений с Гранатом, Паршивлюком и Яковлевым. А в таком случае клуб обязан выплатить футболистам неустойку. В процессе переговоров стороны нашли компромисс и сошлись на определенной сумме в качестве компенсации. Для каждого игрока размер выплаты получился разным — конечная сумма складывалась исходя из срока действия контракта, а также его финансовых условий. Но для всех футболистов размер отступных составил лишь часть от общей суммы оклада, полагающегося согласно контракту», – заявил источник.

Представитель футболистов Михаил Череповский подтвердил эту информацию.

Напомним, Гранат после этого подписал контракт с «Ростовом», а Яковлев и Паршивлюк стали игроками «Анжи».

Источник: Известия
Россия. Премьер-лига Спартак Гранат Владимир Паршивлюк Сергей Яковлев Павел
Комментарии (9)
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FanatSerj
1473116552
Ну нормуль Гранату пока в Ростове можно и не платить, при бабках приехал ))))
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Дон Посей
1473131834
Какой оклад? Что, госслужащие?.. Размер гонорара, плять, по удовлетворению, как в ночной бане! Линяйте из Спартака скорее....Владимир Васильевич, покажи класс, чему научили, одари гранатиком Ростов! С ув.
Ответить
ВасяК
1473132373
Леща им,а не выплату!!!
Ответить
komandos99
1473134224
За такую игру давно надо было гнать в шею этих нахлебников!!!
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ДАША Д
1473135647
Решили все цивилизованно.
Ответить
АртурZaСМ
1473135712
Менеджмент конечно так себе у нас... игроков в принципе не плохих можно было бы продать в те же клубы хотя бы за символическую сумму, а не доплачивать еще за их уход...
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richi
1473137871
За титулами пошли.
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Павел Амурский
1473143836
спартак откупился.
Ответить
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