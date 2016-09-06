«Спартак» выплатил неустойку Гранату, Паршивлюку и Яковлеву

Бывшие футболисты «Спартака» Владимир Гранат, Павел Яковлев и Сергей Паршивлюк получили от клуба неустойку за расторжение своих контрактов. Об этом сообщил источник в московском клубе.

«Именно сторона «Спартака» изначально выступала инициатором разрыва трудовых отношений с Гранатом, Паршивлюком и Яковлевым. А в таком случае клуб обязан выплатить футболистам неустойку. В процессе переговоров стороны нашли компромисс и сошлись на определенной сумме в качестве компенсации. Для каждого игрока размер выплаты получился разным — конечная сумма складывалась исходя из срока действия контракта, а также его финансовых условий. Но для всех футболистов размер отступных составил лишь часть от общей суммы оклада, полагающегося согласно контракту», – заявил источник.

Представитель футболистов Михаил Череповский подтвердил эту информацию.

Напомним, Гранат после этого подписал контракт с «Ростовом», а Яковлев и Паршивлюк стали игроками «Анжи».