Юношеская сборная России обыграла латышей

Юношеская сборная России под руководством Михаила Галактионова в товарищеской встрече оказалась сильнее сверстников из Латвии – 2:1. Победный мяч в конце матча с пенальти забил Чалов.

Отметим, что 7 сентября сборная Латвии проведет ответную встречу с нашей командой.

«По сравнению с матчем с Германией мы произвели значительную ротацию в составе – выпустили пять футболистов, которые до этого были у нас в резерве. С самого начала владели инициативой, но не смогли реализовать свои моменты, за что соперник и наказал нас в первой половине встречи. В перерыве тренерский штаб смог донести до ребят то, что требовалось скорректировать, поэтому во вторые 45 минут мы добавили агрессии, стали быстрее играть с мячом.

7 сентября нам предстоит еще одна встреча с Латвией. Будем отталкиваться от состояния футболистов, ближе ко встрече будем понимать, кто выйдет на поле. Во вторник мы все тактически нюансы преподнесем нашим подопечным.

Немного обидно, что пропустили мяч, допустили ошибку, но мы настраиваем ребят на плотную игру в обороне. Постараемся, чтобы впредь подобного не происходило, ведь дальше нас ждут матчи первого отборочного раунда ЧЕ-2017», – передает слова старшего тренера команды Михаила Галактионова корреспондент «Бомбардира» Иван Адаменко.