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    Семин: «Нам нужна была информация перед матчем против «Спартака»

    Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал результат товарищеского матча против тульского «Арсенала» (0:1).

    – Нам нужна была информация, для того, чтобы одиннадцатого числа против «Спартака» вышли игроки, которые находятся в лучшем физическом состоянии на данный момент, – сказал Семин. – Прошедшая встреча дала нам хорошую информацию. Игнатьев сегодня сыграл на позиции правого защитника и сделал это достаточно неплохо. Будем в дальнейшем исходить из собранной информации. Это было самым важным для нас в матче с «Арсеналом».

    – Игнатьев на правом фланге обороны – это вынужденная мера?

    – Нет. Просто я хотел на него посмотреть, как он будет действовать с правой стороны. Вдруг произойдет так, что нам будет нужно усилить атаку. Думаю, он может сыграть на этой позиции.

    – Вы сказали, что хотели посмотреть функциональное состояние Игоря Денисова. Он выдержал девяносто минут?

    – Денисов неплохо выглядел. Много дней пропустил Ндинга, который смотрелся не лучшим образом. Поэтому есть много вопросов перед матчем со «Спартаком». Будем думать.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    05.09.2016 19:15
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +2301

      baltika415 6 сентября 2016, 09:06

      Нечего не понял.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +251

      Aztec58 5 сентября 2016, 22:38

      Ага, объяснился, блин.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3945

      XaXatyn 5 сентября 2016, 20:51

      Семин просто обязан что то придумать !

      -1
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