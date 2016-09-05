Пиоли может заменить Соузу на посту наставника «Фиорентины»

Наставник «Фиорентины» Паулу Соуза намерен покинуть клуб в самое ближайшее время по причине слабой трансферной кампании руководства. За все время пребывания португальца на посту главного тренера состав «фиалок» пополнили 12 футболистов, а самым дорогим приобретением стал защитник «Кальяри» Давиде Астори, приобретенный за 3,5 миллиона евро.

Нынешним летом флорентийцы продали в «Челси» Маркоса Алонсо за 27 миллионов, однако эти деньги не были потрачены на укрепление команды. Кроме того, «Фиорентина» так и не смогла вернуть нападающего Стевана Йоветича.

По информации источника, 46-летний специалист может вернуться в Португалию.

Главным претендентом на замену Соузе является экс-тренер «Лацио» Стефано Пиоли. При этом «Фиорентине» еще предстоит заплатить за него «бьянкочелести» компенсацию, так как несмотря на увольнение в апреле текущего года, 50-летний наставник продолжает оставаться на контракте в римском клубе.