Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Петраков: «Хочется узнать, какое наказание понесет Вилков за свою ошибку в матче с ЦСКА»

    Главный тренер «Томи» Валерий Петраков высказался по поводу слов главы департамента судейства и инспектирования РФС Валентина Иванова, согласившегося с ошибкой арбитра встречи пятого тура РФПЛ между томичами и ЦСКА Михаила Вилкова, не назначившего очевидный пенальти в ворота армейцев.

    «Я был уверен, что в том эпизоде судья ошибся. Хорошо, что признали, есть справедливость. Но я бы хотел услышать, какое наказание этот человек понесет за свою ошибку. На данный момент это меня интересует больше всего. Безнаказанно ничего не должно происходить. Судьи просто украли у «Томи» ничью.

    В матче было много судейских ошибок, по второму тайму у меня есть целый ряд вопросов, не хочу на них останавливаться. Но эпизоды, которые повлияли напрямую на исход матча, пропускать нельзя», – сказал Петраков.

    Источник: Чемпионат.ком

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    05.09.2016 13:44
    Рекомендуем
    Комментарии17
    ...
    • ...
      Рейтинг: +5175

      Каратель 6 сентября 2016, 05:32

      вилков не наказание понёс,а конверт от гиннера

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1756

      за ЦСКА с 1980г 5 сентября 2016, 21:12

      да такое же,какое понёс судья матча спартак-ЦСКА, когда ошибочно поставил пеналь в ворота ЦСКА,после падения паршивцалюка..

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +348

      sergeyshubin 5 сентября 2016, 19:28

      Вот опять началась песня про то как Гинер все купил, и матч и чемпионство....
      Меня вот на протяжении нескольких лет мучает один и тот же вопрос: как же должно выглядеть настоящее чемпионство? Как у Спартака 9 раз когда все кроме них были слабыми или ослабленными Спартаком ?
      Или как Рубин с "беспонтовым" автобусом и с вообще скучной игрой?
      Или как у зенита с его финансовыми возможностями?
      Достали уже ныть!!!! Чемпионом становится команда которая способна пройти 30 матчей с минимальными потерями, которая лучше разберёт своих соперников (которые каждые полгода меняют состав и от матча к матчу тактику)!!!
      Честное слово надоело читать этот бред в комментариях!!!!
      Я вот ни разу не видел чтоб болельщики Амкара или Терека писали про судей или про то что все всё покупают!!! А вот от свиней то это как чай попить!!! Да и представители культурной столицы тоже не далеко ушли.... Вот правильно что во всей России не любят москвичей за то что они в подавляющем большинстве не о чем людишки, лишь бы поныть, вторая столица на втором месте этого рейтинга...
      Стыдно товарищи!!!!!
      ЦСКА играет лучше и это вызывает зависть!!!
      Я как болельщик армейцев очень хочу что бы Спартак был сильным соперником , чем он сильнее тем интереснее дерби!!!!
      В общем завязывайте ныть!!! Будет и на вашей улице чемпионство!!!! Ростов уже доказал что все возможно!!!))))

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1756

      за ЦСКА с 1980г > sergeyshubin 5 сентября 2016, 21:07

      молодец,всё правильно сказал..

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +645

      alexis02lion > sergeyshubin 6 сентября 2016, 06:49

      Спартак может и не заслуженно брал титулы, с Зенитом всё понятно, а Рубин доказал, что даже делая ставку на оборону можно становится чемпионом. Там было много мотивации, если они сходу взяли бронзу, но тот состав долго не протянул. У Амкара нет денег, они привыкли, что борятся за выживание каждый сезон к сожалению, а Рамзан если что не так сразу выскажет. И задачи у конезавода, спама, бомжей с клубами из других городов другие, так что для нас судейство не важно, а важно как команда играет и тренер работает. P/S/ ненавижу конезавод и бомжей (построят арену или нет, а прозвище так и останется у фанов других клубов), к Спартаку лоялен, хотя работа Карреры сейчас импонирует, а вот против Аленя был точно, за Амкар с момента выхода в РФПЛ, да и за Терек давно, ещё в период когда были как Кубань лифтом.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +348

      sergeyshubin > alexis02lion 6 сентября 2016, 10:30

      К чемпионством каких либо клубов я претензий не имею, я имел ввиду что какой бы клуб не стал чемпионом то всегда найдутся те кто скажет что это куплено!!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 5 сентября 2016, 18:25

      если бы Вилок ошибся в пользу Томи его бы проверили на детекторе лжи как в прошлом году хотели проверить судью (не помню кого) в матче Ростов-Спартак

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2512

      Krasnodar 123 > Garrincha58 5 сентября 2016, 18:29

      Ты как всегда прав Хромоногий!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 5 сентября 2016, 16:29

      Что с ним будет? Я скажу, два матча не посудит, Гинерок отмажет и дело в ажуре... И потом опять по новой... Результат уже есть и его не изменить, это самое главное! А эти 2 липовых очка коней как всегда сыграют свою роль в распределении мест, если и не липовом чемпионстве...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2616

      yorgenbarenz 5 сентября 2016, 16:01

      Валерию вдвойне обидно,что его опять обокрали. Он зол на Слуцкера с того времени,когда у него отобрали Торпедо-Зил и вручили толстому губошлёпу поиграться в тренеры.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2512

      Krasnodar 123 5 сентября 2016, 15:30

      Как пел поэт -правда когда нибудь восторжествует, если проделает тоже что явная ложь!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2506

      vgarakh 5 сентября 2016, 15:19

      Зря Петраков нервничает, ничего не изменить в нашем футболе, так же как и в стране все покупается и продается.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1285

      Pro100Kid 5 сентября 2016, 14:57

      А какая уже разница теперь? Очко Томи все равно не вернут,а даже если накажут Вилкова, то найдется еще много судей, которые допустят подобную ошибку.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +126

      Dobroe Teplo za CSKA 5 сентября 2016, 14:54

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Томь во второй дивизион, там неудачникам самое место! Петраков, перестань ныть как телка!!!

      -14
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +19991

      Томь вперёд > Dobroe Teplo za CSKA 5 сентября 2016, 19:21

      Даже не хочется опускаться до твоего уровня и что-то отвечать тебе, ты и сам прекрасно понимаешь кто ты!

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11