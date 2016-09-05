Клопп сравнил Погба с Марадоной

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп удивлен тем, как играет новичок «Манчестер Юнайтед» Поль Погба после переезда из Италии.

«Все видели кто такой Погба. Он делает здесь селфи, там селфи, 9000 селфи за одно лишь лето. И когда он переходит в «Манчестер Юнайтед», то проводит всего две тренировки и играет 90 минут против «Саутгемптона». И ты не понимаешь – как такое возможно?

Не менее особенным футболистом был Марадона. Он никогда не тренировался, разогревался с развязанными шнурками. Я видел, как он играл в Штутгарте с «Наполи», мне тогда было 21. Я следил за его разминкой и не мог закрыть рот. Настолько низкой была ее интенсивность. Он прогуливался, а потом вышел и переиграл всю команду! Это было невероятно», – сказал Клопп.

Напомним, Поль Погба был продан «Ювентусом» в «Манчестер Юнайтед» этим летом за 105 миллионов евро.