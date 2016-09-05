Источник: Бердыев подпишет новый контракт с «Ростовом»

Источник, близкий к бывшему главному тренеру «Ростова» Курбану Бердыеву, сообщил, что специалист подпишет новый контракт с клубом и будет работать в статусе консультанта команды. Несмотря на это, именно он фактически будет руководить южанами.

«Бердыев остается в «Ростове» и, вероятнее всего, сотрудничество с донской командой продлится как минимум до конца нынешнего сезона. Существует несколько вариантов развития событий. Первый и самый вероятный — Бердыев будет работать в клубе в статусе консультанта до конца сезона. Второй — специалист некоторое время проработает консультантом и вернется на пост главного тренера команды. Однако существенной разницы между этими вариантами нет. В любом случае де-факто именно Бердыев будет выполнять функции наставника, заниматься комплектованием команды, разрабатывать тактики и стратегии на конкретную игру, принимать участие во всех внутриклубных процессах, а также управлять трансферами. К слову, летняя трансферная кампания «Ростова» была проведена при непосредственном участии Бердыева. Также он сохраняет за собой право покинуть команду в случае поступления достойного предложения от другого клуба», — рассказал источник.