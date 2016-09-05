Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Источник: Бердыев подпишет новый контракт с «Ростовом»

5 сентября 2016, 01:17
46

Источник, близкий к бывшему главному тренеру «Ростова» Курбану Бердыеву, сообщил, что специалист подпишет новый контракт с клубом и будет работать в статусе консультанта команды. Несмотря на это, именно он фактически будет руководить южанами.

«Бердыев остается в «Ростове» и, вероятнее всего, сотрудничество с донской командой продлится как минимум до конца нынешнего сезона. Существует несколько вариантов развития событий. Первый и самый вероятный — Бердыев будет работать в клубе в статусе консультанта до конца сезона. Второй — специалист некоторое время проработает консультантом и вернется на пост главного тренера команды. Однако существенной разницы между этими вариантами нет. В любом случае де-факто именно Бердыев будет выполнять функции наставника, заниматься комплектованием команды, разрабатывать тактики и стратегии на конкретную игру, принимать участие во всех внутриклубных процессах, а также управлять трансферами. К слову, летняя трансферная кампания «Ростова» была проведена при непосредственном участии Бердыева. Также он сохраняет за собой право покинуть команду в случае поступления достойного предложения от другого клуба», — рассказал источник.

Источник: Известия
Россия. Премьер-лига Ростов Бердыев Курбан
Комментарии (46)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
mutabor0992
1473033719
Не украсть не покараулить.Ни пять.Ни шесть.Вот все у нас делается через заднепроходное отверстие!
Ответить
Atoniq
1473049968
если Бердыев останется тренером Ростова,то поздравляю Россию и Ростов в частности с этой новостью,так как тренер хорошего уровня,а клуб под его руководством,составят достойную конкуренцию на европейской арене клубам из старого света,при этом добавят недостающих баллов в копилку коэффициентов... ждем побед от коллектива из Ростова во главе с Бердыевым!
Ответить
rubinovyi2
1473051409
Повезло ростовчанам! Удачи!
Ответить
REDWHITE_
1473052812
зимой в Зинку вместо цыгана уйдет
Ответить
zadira56
1473054215
Правильно сделает.
Ответить
товрос
1473054276
спасибо Бекиич что не бросил Ростов на произвол судьбы,я верю что у болельщиков праздник продолжится
Ответить
VIPded
1473056635
Отлично. Нашаманит в группе ЛЧ!
Ответить
порт
1473057187
А как же Спартак?
Ответить
vgarakh
1473060342
Хорошая новость
Ответить
VVM1964
1473062827
ПОПОНТОВАЛСЯ , ИДИ ДОМОЙ .
Ответить
Главные новости
Объявлены судьи матчей 4-го тура РПЛ
13:11
Бубнов: «Между Галактионовым и Ротенбергом война идет»
12:53
1
Стало известно, поедет ли сборная России на турнир в Ирак
12:40
Батраков попросил Ротенберга отпустить его в «Галатасарай»
12:16
«Локомотив» объявил «Галатасараю» сумму, за которую продаст Батракова
11:40
5
«Матч ТВ» покажет всего одну игру 4-го тура РПЛ
11:30
7
Фото«Челси» приобрел защитника из Ла Лиги за 19 миллионов
11:22
«Барселона» предложила 60 миллионов за лучшего игрока ЧМ-2026
11:10
В «Ахмате» не исключили трансфер Самородова в «Спартак»
10:48
2
Генич оценил поражение «Зенита» от «Родины»
10:39
4
Все новости
Все новости
В ЦСКА высказались об интересе «Бенфики» к Кисляку
11:58
«Матч ТВ» покажет всего одну игру 4-го тура РПЛ
11:30
7
Генич описал победу «Краснодара» над «Спартаком» двумя словами
11:21
2
Бубнов объяснил поражение «Спартака» от «Краснодара»
11:03
1
В «Ахмате» не исключили трансфер Самородова в «Спартак»
10:48
2
Генич оценил поражение «Зенита» от «Родины»
10:39
4
Батраков оказывает давление на «Локомотив» ради трансфера в «Галатасарай»
10:15
12
Агент Мусаева сказал, что ему не нравится в ситуации с игроком в ЦСКА
09:36
7
Агент Солари сказал, есть ли у «Спартака» предложение от «Васко»
08:30
Генич выбрал желаемый клуб для Мостового
02:00
4
Слуцкий возмущен трансферами иностранных игроков ЦСКА: «Я просто не понимаю»
01:40
4
Бубнов спрогнозировал следующего тренера «Локомотива»
00:50
6
ЦСКА посоветовали подписать врага Месси
00:43
3
Эмери ответил на вопрос о «Спартаке» перед матчем за Суперкубок УЕФА
00:34
6
Дркушич близок к уходу из «Зенита» – известен его новый клуб
00:24
7
Бубнов – о конфликте с Пальцевым: «Очень серьезные люди сказали, что такого больше не будет»
Вчера, 23:56
3
У «русского Холанда» есть варианты в Москве и Португалии
Вчера, 23:19
2
ВидеоЛивай Гарсия забил в первом матче после ухода из «Спартака»
Вчера, 23:08
23
Новая информация о 73-летнем Бердыеве в «Локо»
Вчера, 22:58
2
Карпукас переходит в «Зенит»: подробности
Вчера, 22:44
3
«Зенит» намерен перехватить трансферную цель «Спартака»
Вчера, 22:22
7
Россия может осенью сыграть со второй сборной мира
Вчера, 21:21
13
Смородская спрогнозировала, как «Локомотив» выступит в сезоне РПЛ-2026/27
Вчера, 20:58
«Спартак» может выкупить Дегтева и отдать его в аренду другому клубу РПЛ
Вчера, 20:38
7
«Спартак» готов заплатить 200 миллионов рублей за вратаря из Первой лиги
Вчера, 19:57
18
Ташуев вынес вердикт Батракову
Вчера, 19:42
5
ЦСКА – о словах Генича: «Странное заявление»
Вчера, 19:35
1
Кафельников ответил Скоулзу, сказавшему, что футбол тяжелее тенниса
Вчера, 19:26
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+