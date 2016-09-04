Товарищеский матч. ЦСКА в первой игре на новом стадионе крупно победил «Торпедо»

Они бы еще НОСТА из Новотроицка (дивизион "Восток") в спаринг взяли и разгромили бы-вот радость-то была бы!
ЦСКА в рамках товарищеского матча уверенно выиграл у московского «Торпедо». Встреча, которая состоялась сегодня на новом стадионе армейцев, закончилась со счетом 3:0 в пользу хозяев поля.
Голами в составе победителей отметились Астемир Гордюшенко, Александр Головин и Сергей Игнашевич.
Товарищеский матч
ЦСКА (Москва) – Торпедо (Москва) – 3:0 (1:0)
Голы: 1:0 – Гордюшенко, 43; 2:0 – Головин, 64; 3:0 – Игнашевич, 79 (с пенальти).