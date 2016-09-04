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    Товарищеский матч. ЦСКА в первой игре на новом стадионе крупно победил «Торпедо»

    ЦСКА в рамках товарищеского матча уверенно выиграл у московского «Торпедо». Встреча, которая состоялась сегодня на новом стадионе армейцев, закончилась со счетом 3:0 в пользу хозяев поля.

    Голами в составе победителей отметились Астемир Гордюшенко, Александр Головин и Сергей Игнашевич.

    Товарищеский матч

    ЦСКА (Москва) – Торпедо (Москва) – 3:0 (1:0)

    Голы: 1:0 – Гордюшенко, 43; 2:0 – Головин, 64; 3:0 – Игнашевич, 79 (с пенальти).

    Источник: Бомбардир.ру

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    04.09.2016 18:47
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    Комментарии28
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      Рейтинг: +7221

      Serjoga 5 сентября 2016, 20:30

      Они бы еще НОСТА из Новотроицка (дивизион "Восток") в спаринг взяли и разгромили бы-вот радость-то была бы!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 5 сентября 2016, 18:00

      Кони разгромили Торпедо и почуют на лаврах, как будто бы Байер победили)))

      0
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      Рейтинг: +126

      Dobroe Teplo za CSKA 5 сентября 2016, 14:50

      Мясо тоже победим, 3 очка не отдадим!!! )))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +444

      gennadiy 5 сентября 2016, 10:52

      Следующие будут мясные, и не одни...

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -3

      lihindic 5 сентября 2016, 08:21

      соперник мощный просто...)))

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +4990

      Обер-КанцлерЪ 5 сентября 2016, 07:44

      Или может дело было так: акция в честь открытия нового стадиона: подарок от судейского корпуса для Гинера - первый пенальти бесплатно !

      -1
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      Рейтинг: +4990

      Обер-КанцлерЪ 5 сентября 2016, 07:42

      Матч был товарищеский, но Гинер по привычке купил пенальти.

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +148

      tambovchanin 5 сентября 2016, 04:06

      у нас в Тамбове есть фк строитель пригласили бы их)

      -1
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > tambovchanin 5 сентября 2016, 09:13

      Тамбовский волк-друг вашему строителю

      -1
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      Рейтинг: +10

      fdg436h 5 сентября 2016, 01:26

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      Рейтинг: +97

      serzhio1 5 сентября 2016, 00:56

      Не, ну всё можно понять: Торпедо - легендарный клуб, великая история, но сейчас немного не те времена. Добавили бы символики что ли - сыграли бы со СКА, например

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