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    Агент: «Интер» хотел приобрести Кришито, но «Зенит» отказался отпускать игрока»

    В услугах защитника «Зенита» Доменико Кришито этим летом был заинтересован «Интер». Об этом сообщил агент 29-летнего итальянца Андреа Д’Амико.

    «Интер был заинтересован в Кришито, и мы говорили с Доменико о переходе. Однако «Зенит» запросил большую сумму, а вариант с арендой не рассматривал.

    Трудно сейчас говорить о том, вернемся ли мы в январе к теме перехода. До открытия зимнего трансферного окна еще много времени», – отметил агент.

    Источник: Football Italia

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    04.09.2016 15:19
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +3412

      APchelov 4 сентября 2016, 16:15

      Если всех продать, кто же тогда на новом стадионе играть будет? Тосно? )

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    • ...
      Рейтинг: +988

      опус 2 4 сентября 2016, 15:54

      Зенит запросил большую сумму !А Интер поди копейки предложил ,и вот злой Зенит ,бедного Кришито не отпускает!

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