Агент: «Интер» хотел приобрести Кришито, но «Зенит» отказался отпускать игрока»

В услугах защитника «Зенита» Доменико Кришито этим летом был заинтересован «Интер». Об этом сообщил агент 29-летнего итальянца Андреа Д’Амико.

«Интер был заинтересован в Кришито, и мы говорили с Доменико о переходе. Однако «Зенит» запросил большую сумму, а вариант с арендой не рассматривал.

Трудно сейчас говорить о том, вернемся ли мы в январе к теме перехода. До открытия зимнего трансферного окна еще много времени», – отметил агент.