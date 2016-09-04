Кирьяков: «Кокорин просто не показывает в «Зените» игру для вызова в сборную»

Бывший нападающий сборной России Сергей Кирьяков отметил, что нынешний уровень игры нападающего «Зенита» Александра Кокорина не подразумевает его вызов в национальную команду.

«Кокорин просто не показывает в «Зените» игру, которая могла бы послужить поводом для вызова в национальную команду. Черчесов очень дипломатично, но твердо подчеркнул: все зависит от игроков.

В России не столь широкий выбор талантливых игроков, чтобы ими разбрасываться. Ну а историю в Монте-Карло, мне кажется, уже обсудили, и все желающие уже осудили футболистов. Теперь нужно обсуждать их игру», – заявил Кирьяков.