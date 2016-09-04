Варди: «Голова и сердце говорили мне остаться в «Лестере». Мы на подъеме и будем еще выше»

Нападающий «Лестера» Джейми Варди рассказал о своем решении остаться в клубе, несмотря на возможность перейти в «Арсенал».

«Голова и сердце говорили мне остаться. «Лестер» на подъеме и продолжит движение вверх. По трансферным слухам вы можете понять, что клуб намерен двигаться дальше. Я хочу быть частью этого. Я здесь уже несколько лет, и мы постоянно забирались все выше и выше.

Все зависело от меня. Были разговоры о том, что парни влияют на мое решение, но дело не в этом. Шутки шутками, но в итоге все зависит от тебя. Если ты не считаешь переход правильным, то и не совершаешь его. Когда я понял это умом и сердцем, решение далось легко.

Мое решение не повлияло на других. Большинство остались бы в любом случае. Такие уж мы есть. Мы буквально как братья», – сказал Варди.