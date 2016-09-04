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  • Варди: «Голова и сердце говорили мне остаться в «Лестере». Мы на подъеме и будем еще выше»

Варди: «Голова и сердце говорили мне остаться в «Лестере». Мы на подъеме и будем еще выше»

4 сентября 2016, 01:16
13

Нападающий «Лестера» Джейми Варди рассказал о своем решении остаться в клубе, несмотря на возможность перейти в «Арсенал».

«Голова и сердце говорили мне остаться. «Лестер» на подъеме и продолжит движение вверх. По трансферным слухам вы можете понять, что клуб намерен двигаться дальше. Я хочу быть частью этого. Я здесь уже несколько лет, и мы постоянно забирались все выше и выше.

Все зависело от меня. Были разговоры о том, что парни влияют на мое решение, но дело не в этом. Шутки шутками, но в итоге все зависит от тебя. Если ты не считаешь переход правильным, то и не совершаешь его. Когда я понял это умом и сердцем, решение далось легко.

Мое решение не повлияло на других. Большинство остались бы в любом случае. Такие уж мы есть. Мы буквально как братья», – сказал Варди.

Источник: Telegraph.co.uk
Англия. Премьер-лига Лестер Варди Джейми
Комментарии (13)
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джон базелон
1472941977
Уважение вызывает Варди!Успехов Лестеру.
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and4ever86
1472960272
Эта статья расстраивает Игоря Денисова.
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RedWhiteFanS
1472964048
Вовремя парень бухать бросил.
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Фан666
1472964681
Молодец парень.
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Lexa_Lexa
1472968403
Выше только небо!
Ответить
Garrincha58
1472969162
а ноги бежали в Арсенал
Ответить
alexandr1205
1472971015
Правильный поступок!
Ответить
LokoBars
1472972876
Успеха Лестеру!
Ответить
гость shuh
1472973368
молодец!!!!!!!!
Ответить
Александр ЗА
1472977424
Да
Ответить
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