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  • Спаллетти: «Де Росси лишен капитанской повязки на три игры, и он принял это»

Спаллетти: «Де Росси лишен капитанской повязки на три игры, и он принял это»

3 сентября 2016, 23:00

Главный тренер «Ромы» Лучано Спаллетти прокомментировал лишение капитанской повязки Даниэле Де Росси из-за удаления в матче квалификации Лиги чемпионов против «Порту».

«Даниэле знает правила. Например, если кто-то из моих игроков во время празднования гола снимет футболку и получит карточку, он будет оштрафован.

Де Росси лишен капитанской повязки на три игры, и он принял это со спокойствием и интеллигентностью чемпиона. Я хочу, чтобы все в раздевалке понимали, что они должны следовать правилам», – сказал Спаллетти.

Источник: Football Italia
Италия. Серия А Рома Де Росси Даниэле Спаллетти Лучано
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