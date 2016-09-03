Генеральный директор «Спартака» Сергей Родионов заявил, что главный тренер красно-белых Массимо Каррера впервые посетил матч «Спартака-2», который в рамках 11-го тура первенства ФНЛ с разгромным счетом 4:1 одержал победу над «Зенитом-2».

«Каррера сегодня впервые побывал на игре «Спартака-2». Понял, что есть, на кого положиться. Кто ему понравился, это пока секрет. Поспешных решений не будет», – передает слова Родионова корреспондент «Бомбардира» Ульяна Лукьянченко.