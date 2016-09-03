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    Каррера впервые посетил матч «Спартака-2»

    Генеральный директор «Спартака» Сергей Родионов заявил, что главный тренер красно-белых Массимо Каррера впервые посетил матч «Спартака-2», который в рамках 11-го тура первенства ФНЛ с разгромным счетом 4:1 одержал победу над «Зенитом-2».

    «Каррера сегодня впервые побывал на игре «Спартака-2». Понял, что есть, на кого положиться. Кто ему понравился, это пока секрет. Поспешных решений не будет», – передает слова Родионова корреспондент «Бомбардира» Ульяна Лукьянченко.

    Источник: Бомбардир.ру

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    03.09.2016 18:35
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +370

      MaxSpartakM 4 сентября 2016, 10:48

      Дзюбу не считаем -- это позор ФКСМ

      0
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      Рейтинг: +370

      MaxSpartakM 4 сентября 2016, 10:47

      Не удивительно !!! Детская Школа Футбола Спартака , лучшая в стране, столько игроков разбросаны по командам СНГ и стоило ждать что вот вот должны пойти таланты, потому что после Сычева Павлюченко из напов небыло никого

      -1
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      Рейтинг: +14

      tatarin2912 4 сентября 2016, 10:28

      Молодец, Каррера. Молодежь надо подключать, особенно перспективную. Я думаю, что победа над Локо нам обеспечена. Я верю в Массимо Карреру.

      1
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      Рейтинг: +73

      Леонид К.. 4 сентября 2016, 07:30

      Пожалуй, господин Родионов прав: не стоит торопиться с выводами. Матч я видел и у меня создалось такое впечатление, что "Зенит - 2" первому не нужен. Если синьор Каррера действительно сделает ставку на воспитанников, впрочем, не буду торопиться с выводами.

      -1
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      Рейтинг: +645

      alexis02lion 4 сентября 2016, 06:38

      Правильно. Все должны иметь в команде одинаковые шансы и бороться за место в составе. Если подключать молодёжь и давать ей прогрессировать, то можно усилятся и дальше точечно.

      0
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      Рейтинг: +192

      GeorgeXIII 4 сентября 2016, 00:19

      Вперёд на Локомотив!!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1191

      ttter 3 сентября 2016, 22:17

      Давыдов радует

      0
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 3 сентября 2016, 19:18

      ГЛАВНОЕ ЧТО ОНИ ЗЕНЬКУ НАТЯНУЛИ.

      3
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 > Диктор 3 сентября 2016, 20:05

      Ага, и очень качественно это самое сделали.

      3
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      Рейтинг: -1000

      REDWHITE_ 3 сентября 2016, 18:54

      Дениска Давыдов полезно сыграл

      2
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      Рейтинг: +1126

      richi > REDWHITE_ 3 сентября 2016, 18:59

      Так он же русский Месси! Или уже нет? Месси и во второй команде Спартака...

      -3
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