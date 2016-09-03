«Ювентус» зимой постарается вновь приобрести Матюиди

Руководство «Ювентуса» во время зимнего трансферного окна планирует приобрести полузащитника «ПСЖ» Блейза Матюиди. По информации источника, туринский клуб уже пытался заполучить француза летом, однако парижане ответили отказом. Сам игрок выразил желание перейти в другую команду и был расстроен запретом.

По данным Transfermarkt, стоимость Матюиди составляет 30 миллионов евро. В нынешнем сезоне полузащитник провел за «ПСЖ» в Лиге 1 три матча, в которых заработал одну желтую карточку.