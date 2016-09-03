Зе Луиш: «Пас пяткой в матче с «Анжи»? Это не бразильское, а спартаковское»

Нападающий «Спартака» Зе Луиш заявил, что в нынешнем сезоне планирует увеличить количество забитых мячей за московский клуб. Напомним, в прошлом сезоне форвард записал на свой счет восемь голов в РФПЛ.

– Вы бойко начали сезон: результативные передачи, голы. Можно говорить, что в этом сезоне поборетесь за звание лучшего бомбардира?

– Сам в себя я верю, это важно. Думаю, смогу забить больше, чем в прошлом году. Хотя еще есть вещи, в которых нужно прибавлять. И я обязательно прибавлю! Когда команда побеждает, уверенность в собственных силах растет, а с ней приходят и голы.

– Все восхищаются вашим пасом пяткой в матче с «Анжи», после которого Джано забил первый гол. Это что-то бразильское?

– Спартаковское! В тот момент даже не раздумывал, как отдать пас, получилось спонтанно.