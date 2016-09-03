Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Зе Луиш: «Пас пяткой в матче с «Анжи»? Это не бразильское, а спартаковское»

Зе Луиш: «Пас пяткой в матче с «Анжи»? Это не бразильское, а спартаковское»

3 сентября 2016, 15:26
9

Нападающий «Спартака» Зе Луиш заявил, что в нынешнем сезоне планирует увеличить количество забитых мячей за московский клуб. Напомним, в прошлом сезоне форвард записал на свой счет восемь голов в РФПЛ.

– Вы бойко начали сезон: результативные передачи, голы. Можно говорить, что в этом сезоне поборетесь за звание лучшего бомбардира?

– Сам в себя я верю, это важно. Думаю, смогу забить больше, чем в прошлом году. Хотя еще есть вещи, в которых нужно прибавлять. И я обязательно прибавлю! Когда команда побеждает, уверенность в собственных силах растет, а с ней приходят и голы.

– Все восхищаются вашим пасом пяткой в матче с «Анжи», после которого Джано забил первый гол. Это что-то бразильское?

– Спартаковское! В тот момент даже не раздумывал, как отдать пас, получилось спонтанно.

Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Спартак Анжи Зе Луиш
Комментарии (9)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
subbotaspartak
1472916707
Пас отдал - чего такого, Но вспоминаю Черенкова
Ответить
Legioner-05
1472917779
Не,ну должен признать было всё красиво сделано!С такой обороной и не такое возможно.
Ответить
Aztec58
1472921870
Пяткой? Это по-стрельцовски!
Ответить
АндрейФКСМ
1472958631
Почаще бы красивых момеетов с шикарными голами
Ответить
MaxSpartakM
1472963906
Джано сделал рывок в пустую зону, и пас напрашивался, спасибо Зе за исполнение передачи, Браво!!! А с Быками, кто то должен был уже забить, моменты как спички на ветру зажигаем! И Зе -Браво!!!
Ответить
VVM1964
1473017115
СТРАННО , ДО СИХ ПОР НИ ОДНА МРАЗЬ ЗДЕСЬ НЕ НАГАДИЛА , НУ ВИДИМО СОВСЕМ НЕ ЧЕГО СКАЗАТЬ ( ГОЛ ПОЛУЧИЛСЯ НА ЗАГЛЯДЕНЬЕ ) .
Ответить
Главные новости
Батраков попросил Ротенберга отпустить его в «Галатасарай»
12:16
«Локомотив» объявил «Галатасараю» сумму, за которую продаст Батракова
11:40
4
«Матч ТВ» покажет всего одну игру 4-го тура РПЛ
11:30
5
Фото«Челси» приобрел защитника из Ла Лиги за 19 миллионов
11:22
«Барселона» предложила 60 миллионов за лучшего игрока ЧМ-2026
11:10
В «Ахмате» не исключили трансфер Самородова в «Спартак»
10:48
2
Генич оценил поражение «Зенита» от «Родины»
10:39
4
Лаутаро Мартинес может перейти в «Барселону»
10:28
2
Батраков оказывает давление на «Локомотив» ради трансфера в «Галатасарай»
10:15
12
Агент Мусаева сказал, что ему не нравится в ситуации с игроком в ЦСКА
09:36
6
Все новости
Все новости
В ЦСКА высказались об интересе «Бенфики» к Кисляку
11:58
Генич описал победу «Краснодара» над «Спартаком» двумя словами
11:21
2
Бубнов объяснил поражение «Спартака» от «Краснодара»
11:03
1
В «Ахмате» не исключили трансфер Самородова в «Спартак»
10:48
2
Генич оценил поражение «Зенита» от «Родины»
10:39
4
Батраков оказывает давление на «Локомотив» ради трансфера в «Галатасарай»
10:15
12
Агент Мусаева сказал, что ему не нравится в ситуации с игроком в ЦСКА
09:36
6
Агент Солари сказал, есть ли у «Спартака» предложение от «Васко»
08:30
Генич выбрал желаемый клуб для Мостового
02:00
4
Слуцкий возмущен трансферами иностранных игроков ЦСКА: «Я просто не понимаю»
01:40
4
Бубнов спрогнозировал следующего тренера «Локомотива»
00:50
6
ЦСКА посоветовали подписать врага Месси
00:43
3
Эмери ответил на вопрос о «Спартаке» перед матчем за Суперкубок УЕФА
00:34
6
Дркушич близок к уходу из «Зенита» – известен его новый клуб
00:24
7
Бубнов – о конфликте с Пальцевым: «Очень серьезные люди сказали, что такого больше не будет»
Вчера, 23:56
3
У «русского Холанда» есть варианты в Москве и Португалии
Вчера, 23:19
2
ВидеоЛивай Гарсия забил в первом матче после ухода из «Спартака»
Вчера, 23:08
21
Новая информация о 73-летнем Бердыеве в «Локо»
Вчера, 22:58
2
Карпукас переходит в «Зенит»: подробности
Вчера, 22:44
3
«Зенит» намерен перехватить трансферную цель «Спартака»
Вчера, 22:22
7
Россия может осенью сыграть со второй сборной мира
Вчера, 21:21
13
Смородская спрогнозировала, как «Локомотив» выступит в сезоне РПЛ-2026/27
Вчера, 20:58
«Спартак» может выкупить Дегтева и отдать его в аренду другому клубу РПЛ
Вчера, 20:38
7
«Спартак» готов заплатить 200 миллионов рублей за вратаря из Первой лиги
Вчера, 19:57
18
Ташуев вынес вердикт Батракову
Вчера, 19:42
5
ЦСКА – о словах Генича: «Странное заявление»
Вчера, 19:35
1
Кафельников ответил Скоулзу, сказавшему, что футбол тяжелее тенниса
Вчера, 19:26
2
Слуцкий не захотел возвращаться в ЦСКА
Вчера, 19:14
5
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+