Алдонин: «Уход Мусы объясняет не очень яркую игру ЦСКА»

Бывший полузащитник ЦСКА Евгений Алдонин выразил мнение, что уход нападающего Ахмеда Мусы в «Лестер» стал одной из причин не очень яркой игры московского клуба на старте РФПЛ. Отметим, что на данный момент армейцы занимают в турнирной таблице чемпионата России 2-е место.

– ЦСКА на старте сезона выглядел не очень ярко, но результата добивался...

– То, что не проиграли ни одного матча, это очень хорошо. Но опять же мы видим, что игры даются нелегко и победы добываются с минимальным счетом. В сезон армейцы входят тяжело. Но этому есть объяснение: ушел Муса, человек, на котором много лет держалась атака, пока не может проявить себя новичок Траоре. Думаю, пока команда в поиске... В то же время очень радует Еременко, забивающий важнейшие мячи. Но это опять же работа всей команды, всего коллектива... Самое главное сейчас – быть в лидерах. Думаю, что команда в скором времени «раскачается» и будет показывать не только результат, но и хорошую игру.