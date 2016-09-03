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Алдонин: «Уход Мусы объясняет не очень яркую игру ЦСКА»

3 сентября 2016, 10:01
5

Бывший полузащитник ЦСКА Евгений Алдонин выразил мнение, что уход нападающего Ахмеда Мусы в «Лестер» стал одной из причин не очень яркой игры московского клуба на старте РФПЛ. Отметим, что на данный момент армейцы занимают в турнирной таблице чемпионата России 2-е место.

– ЦСКА на старте сезона выглядел не очень ярко, но результата добивался...

– То, что не проиграли ни одного матча, это очень хорошо. Но опять же мы видим, что игры даются нелегко и победы добываются с минимальным счетом. В сезон армейцы входят тяжело. Но этому есть объяснение: ушел Муса, человек, на котором много лет держалась атака, пока не может проявить себя новичок Траоре. Думаю, пока команда в поиске... В то же время очень радует Еременко, забивающий важнейшие мячи. Но это опять же работа всей команды, всего коллектива... Самое главное сейчас – быть в лидерах. Думаю, что команда в скором времени «раскачается» и будет показывать не только результат, но и хорошую игру.

Источник: Rusfootball.info
Россия. Премьер-лига ЦСКА Алдонин Евгений Муса Ахмед
Комментарии (5)
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Дмитрий Александрович
1472886327
Очень даже заметно по игре и результатам.
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Rzn_za_cska
1472894335
5 туров на выезде с 11 очками хороший результат
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семечкин
1472932733
да уж... с футболистом вам играть было легче....
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