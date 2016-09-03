Ерохин: «Ростов» уже в чем-то сравнивают с «Атлетико»

Полузащитник «Ростова» Александр Ерохин отметил, что не следит за матчами соперников желто-синих по групповому раунду Лиги чемпионов. При этом игрок подчеркнул, что дончан уже начинают в чем-то сравнивать с одним из оппонентов по квартету D – «Атлетико». Напомним, помимо «матрасников» подопечным Дмитрия Кириченко предстоит сыграть с «Баварией» и ПСВ.

– Планируете следить за матчами соперников по Лиге чемпионов в национальных первенствах?

– На данный момент все мысли только о сборной. А когда вернемся в клуб, останется не так много времени до старта турнира – всего неделя. Но мы начнем заранее изучать оппонентов и успеем посмотреть встречи с их участием.

– Правильно понимаю, что испанская и немецкая лиги не входят в число ваших любимых.

– По накалу борьбы мне больше нравится английская. Прошлый сезон стал показательным – на «Лестер» никто не ставил. Этот клуб не шел ни в какое сравнение с признанными фаворитами, но взял титул. Там даже команда, идущая последней, способна победить лидера.

– Как относились к сравнению «Лестера» с «Ростовом»?

– Спокойно. Сейчас вот уже говорят, что у нас есть что-то общее с «Атлетико». Но, думаю, что даже если команды практикуют оборонительный стиль, каждая делает это по-своему.