Роналдиньо представит «Барселону» на открытии офиса клуба в Нью-Йорке

Экс-нападающий «Барселоны» Роналдиньо выбран каталонским клубом в качестве представителя на открытии нового офиса «блауграна» в Нью-Йорке. Мероприятие намечено на шестое сентября.

Помимо бразильца на презентации будет присутствовать защитник женской команды каталонцев Лине Роддик Хансен, а также несколько членов совета директоров. Во главе делегации в США отправится президент «Барселоны» Жозеп Мария Бартомеу. Кроме того, ожидается присутствие и трех вице-президентов – Жорди Кардонера, Жорди Местре и Манеля Арройо.