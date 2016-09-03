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Роналдиньо представит «Барселону» на открытии офиса клуба в Нью-Йорке

3 сентября 2016, 07:47
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Экс-нападающий «Барселоны» Роналдиньо выбран каталонским клубом в качестве представителя на открытии нового офиса «блауграна» в Нью-Йорке. Мероприятие намечено на шестое сентября.

Помимо бразильца на презентации будет присутствовать защитник женской команды каталонцев Лине Роддик Хансен, а также несколько членов совета директоров. Во главе делегации в США отправится президент «Барселоны» Жозеп Мария Бартомеу. Кроме того, ожидается присутствие и трех вице-президентов – Жорди Кардонера, Жорди Местре и Манеля Арройо.

Источник: Marca
Испания. Примера Барселона Роналдиньо
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