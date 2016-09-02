Алдонин: «Я бы не стал делать из лидерства «Спартака» сенсацию»

Экс-игрок ЦСКА Евгений Алдонин поделился своим мнением о лидерстве «Спартака» после пяти туров Премьер-лиги.

– Я бы сейчас не стал делать из этого сенсацию. Порой читаешь какие-нибудь интервью, и тот или иной специалист пророчит победу в чемпионате той или иной команде. Но я думаю, что делать какие-то серьезные выводы после старта чемпионата, наверное, все-таки рановато. То, что «Спартак» составит конкуренцию действующему чемпиону и призерам прошлого сезона, это безусловно.



– В следующем туре «Спартак» сыграет с «Локомотивом», в который вернулся Юрий Семин. В годы, когда командой руководил Семин, противостояние ЦСКА и «Локомотива» было одним из самых захватывающих в чемпионате. Вернутся ли эти времена?



– Мне бы хотелось, чтобы так и было, чтобы Юрий Павлович собрал вокруг себя команду и чтобы она боролась за золото. От этого только выиграл чемпионат: чем больше сильных команд, тем лучше для него, тем лига становится интереснее.



– Кого считаете фаворитом предстоящего дерби, «Спартак» или «Локомотив»?



– Мне как игроку, который много лет выступал за ЦСКА, конечно, было бы хорошо, чтобы они вничью сыграли. Если же объективно, то хотелось бы, что бы команды подарили болельщикам зрелищный футбол, и пусть победит сильнейший.