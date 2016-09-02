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  • Алдонин: «Я бы не стал делать из лидерства «Спартака» сенсацию»

Алдонин: «Я бы не стал делать из лидерства «Спартака» сенсацию»

2 сентября 2016, 20:28
8

Экс-игрок ЦСКА Евгений Алдонин поделился своим мнением о лидерстве «Спартака» после пяти туров Премьер-лиги.

– Я бы сейчас не стал делать из этого сенсацию. Порой читаешь какие-нибудь интервью, и тот или иной специалист пророчит победу в чемпионате той или иной команде. Но я думаю, что делать какие-то серьезные выводы после старта чемпионата, наверное, все-таки рановато. То, что «Спартак» составит конкуренцию действующему чемпиону и призерам прошлого сезона, это безусловно.

– В следующем туре «Спартак» сыграет с «Локомотивом», в который вернулся Юрий Семин. В годы, когда командой руководил Семин, противостояние ЦСКА и «Локомотива» было одним из самых захватывающих в чемпионате. Вернутся ли эти времена?

– Мне бы хотелось, чтобы так и было, чтобы Юрий Павлович собрал вокруг себя команду и чтобы она боролась за золото. От этого только выиграл чемпионат: чем больше сильных команд, тем лучше для него, тем лига становится интереснее.

– Кого считаете фаворитом предстоящего дерби, «Спартак» или «Локомотив»?

– Мне как игроку, который много лет выступал за ЦСКА, конечно, было бы хорошо, чтобы они вничью сыграли. Если же объективно, то хотелось бы, что бы команды подарили болельщикам зрелищный футбол, и пусть победит сильнейший.

Источник: Rusfootball.info
Россия. Премьер-лига Спартак ЦСКА Локомотив Алдонин Евгений
Комментарии (8)
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Мы Русские
1472848954
Мужсткой комментарий, что для Спартака, что для Локомотива это вызов, кто выиграет будет на ходу, если будет ничья, останется много вопросов, вполне серъезный матч для 5-го тура.
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ttter
1472851745
Матч обещает быть качественным но при имущество у Спартак, как по составу так и по 45 тысячам болельщиков на стадионе.
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ZhenjaSAB
1472875948
Интересный матч с точки зрения реальной готовности обеих команд!
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alex-76
1472881883
Лидерство "Спартака" это временно..... А в дерби победит сильнейший. Удачи и победы нашим парням!
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MaxSpartakM
1472894053
Есть инфа, что будет аншлаг! Однозначно будет победа Спартака, счет 2:0 или 1:0. Семин хороший тренер, но 10 дней не хватит поставить игру, соответственно ожидаем "автобус" от Локо!
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