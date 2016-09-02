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    Луис Суарес: «Без Месси чемпионат мира будет не таким интересным»

    Нападающий сборной Уругвая Луис Суарес прокомментировал возвращение нападающего Лионеля Месси в состав сборной Аргентины.

    «Я рад за Лео, потому что он мой друг. Я уверен, что выступления за сборную для него на первом месте. Чемпионат мира будет не таким интересным, если там не будет Месси. Большим турнирам нужен лучший игрок мира», – заявил Суарес.

    Напомним, Месси принес победу сборной Аргентины в матче против Уругвая (1:0).

    Источник: Goal.com

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    02.09.2016 19:19
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2213

      Аристократ Олжик 2 сентября 2016, 20:54

      Без Ди Мариа чм не интересен, а с Месси, что с ним, что без него . . . ну да пожалуй, без Месси, золотой мяч некому вручить будет некому . . .

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