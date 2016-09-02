Луис Суарес: «Без Месси чемпионат мира будет не таким интересным»

Нападающий сборной Уругвая Луис Суарес прокомментировал возвращение нападающего Лионеля Месси в состав сборной Аргентины.

«Я рад за Лео, потому что он мой друг. Я уверен, что выступления за сборную для него на первом месте. Чемпионат мира будет не таким интересным, если там не будет Месси. Большим турнирам нужен лучший игрок мира», – заявил Суарес.

Напомним, Месси принес победу сборной Аргентины в матче против Уругвая (1:0).