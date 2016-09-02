Жоаозиньо: «Очень счастлив получить российское гражданство»

Полузащитник «Краснодара» Жоаозиньо, ранее получивший российское гражданство, поделился своими впечатлениями.

«Я очень хотел получить гражданство, поэтому я очень счастлив. Когда я жил в Бразилии, я слышал про Советский Союз и Москву. Это большая страна. А когда я играл в Болгарии, я узнал, что Россия и Болгария – близкие страны.

Помимо Краснодара мне нравятся Москва, Санкт-Петербург, Казань и Майкоп – город, который похож на мой родной город в Бразилии», – сказал Жоаозиньо.