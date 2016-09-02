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    Жоаозиньо: «Очень счастлив получить российское гражданство»

    Полузащитник «Краснодара» Жоаозиньо, ранее получивший российское гражданство, поделился своими впечатлениями.

    «Я очень хотел получить гражданство, поэтому я очень счастлив. Когда я жил в Бразилии, я слышал про Советский Союз и Москву. Это большая страна. А когда я играл в Болгарии, я узнал, что Россия и Болгария – близкие страны.

    Помимо Краснодара мне нравятся Москва, Санкт-Петербург, Казань и Майкоп – город, который похож на мой родной город в Бразилии», – сказал Жоаозиньо.

    Источник: YouTube

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    02.09.2016 12:47
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +6899

      sochi-2013 3 сентября 2016, 14:11

      Поздравляю! Быстрей набирай форму.

      0
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      Рейтинг: +332

      семечкин 2 сентября 2016, 16:07

      хороший пацан....
      нашего полку прибыло))))

      0
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      Рейтинг: +299

      Басмачи 2 сентября 2016, 15:25

      мои поздравлении

      0
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      Рейтинг: +258

      red-white fox 2 сентября 2016, 14:37

      Конечно счастлив, теперь под лимит не попадает и чаще играть будет.

      0
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      Рейтинг: +20

      qweewqqweewq 2 сентября 2016, 13:33

      Долго репетировали?

      -1
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      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr > qweewqqweewq 2 сентября 2016, 14:12

      Он тут пять лет живет, алё.

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