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    Вентура: «Пропустили три совершенно необязательных гола»

    Главный тренер сборной Италии Джампьеро Вентура поделился впечатлениям после товарищеского матча против команды Франции (1:3).

    «Я доволен, потому что и не ожидал большего после трех дней подготовки. Мы пропустили три совершенно необязательных гола.

    Конечно, я не могу быть доволен результатом, да и разница в физической готовности игроков была видна. Но я получил ответы на некоторые вопросы.

    Мы проанализируем матч и найдем ошибки, которых могли бы избежать. Не так уж сложно будет улучшить некоторые аспекты игры.

    Я уверен, что в течение ближайших четырех дней мы сможем подготовиться, чтобы сильно сыграть против Израиля», – сказал Вентура.

    Источник: Football Italia

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    02.09.2016 00:45
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